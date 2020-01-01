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بزعم محاولته تنفيذ عملية دعس

الاعلام العبري يتحدث عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله

الجمعة 29 مايو 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري يتحدث عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله


رام الله / سما /

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الرصاص الحي صوب مركبة في منطقة واد ريا قرب قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب مركبة يقودها شاب، دون أن يتسنى معرفة مصيره، مشيرة إلى أن قوة كبيرة جيش الاحتلال حضرت للمكان.

في السياق، أفادت القناة 13 العبرية، بإصابة شاب فلسطيني بجروح حرجة بعد إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبته قرب مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي شمال غرب رام الله؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية دعس.

بدورها، أشارت قناة كان العبرية، الى وفاة الشاب الفلسطيني الذي زعم الاحتلال أنه حاول تنفيذ عملية دهس ضد جنود الاحتلال قرب مستوطنة حلميش غرب رام الله.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "وردت قبل قليل تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس بالقرب من عين ماء في منطقة رام الله، حيث حاول فلسطيني دهس عدد من الجنود الذين عملوا هناك، القوات ردت باطلاق النار لتحييده دون وقوع إصابات في صفوف القوات".

فيما لم تعلن اي مصادر رسمية فلسطينية حتى اللجظة عن استشهاد الشاب

#قوات الاحتلال #اطلاق نار #قرية النبي صالح

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