عندما يقول نتنياهو ونصمت عن الفعل! د. لؤي ديب



نتنياهو قال بالامس لصحيفة اسرائيل اليوم التالي:

1/ إنه مستعد لمنح الفلسطينيين كيانا خاصا بهم، حال وافقوا على خطة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

2/ إذا وافق الفلسطينيون على السيطرة الأمنية الإسرائيلية على جميع أنحاء الأراضي، فسيكون لديهم كيانهم الخاص الذي حدده (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب كدولة .

3/ اكد ان خطة صفقة القرن ، تضمنت 10 شروط وصفها بـالقاسية وان على الفلسطينيين القبول بها، إذا ما أرادوا كيانا لهم بالضفة المحتلة.

4/ وأضاف معددا بعض هذه الشروط مثل السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتوحيد القدس تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة ، وعدم دخول ولو لاجئ فلسطيني واحد، وعدم إزالة المستوطنات، والسيادة الإسرائيلية في مناطق شاسعة من يهودا والسامرة حسب تعبيره إضافة إلى أمور أخرى.



5/ على الفلسطينيين أن يعترفوا بأننا الحاكم الأمني على كامل المنطقة، إذا وافقوا على كل هذا، فسيكون لديهم كيانهم الخاص الذي حدده الرئيس ترامب لهم .

6/ اعتبر بأن ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وبخاصة غور الأردن هي خطوة تاريخية.

7/ مؤكدا أن خطة صفقة القرن، تتضمن في جوهرها أساسيات لم نحلم بها (اي الاسرائليين) ، متابعا هي أشياء كنا نقاتل من أجلها منذ سنوات وقد حققناها أخيرًا.

8/ و بشأن مستقبل الفلسطينيين في غور الأردن، وما إذا كانوا سيحصلون على الجنسية الإسرائيلية، قال نتنياهو لا، سيبقون في جيوب فلسطينية. وأضاف أنت لا تضم مدينة أريحا، هناك تجمع أو تجمعان، لست مضطرًا لتطبيق السيادة عليهم، سيبقون رعايا فلسطينيين إذا كانوا يرغبون في ذلك، لكن السيطرة الأمنية عليهم ستكون لنا أيضًا.

نتنياهو لم يقل علي ماذا سيحصل الفلسطنيون في حال رفضهم الخطة ومقاومتها وهو حتماً ما يفعلون وسيفعلون .

ما لم يقله نتنياهو هو ما نحتاج للاجتماع علي دراسته وتوقعه والاستعداد له ، فحال الموقف الكلي عملياً وبعيدا عن البيانات يشبه حال سيدة الليل التي تريد فعل كل شيء وتخشي حملاً خاطئاّ.

لعبة الكلب الحيران الذي ينتظر احدهم ليطلق الاسطوانه الدائرية ليلهث خلفها عندما تطبق في السياسة تصبح كمنّ يمتهن حفر قبور ابنائه اسناداً علي عذر احمق و مشوهه اخترعه وصدقه حفار القبور ،

لا يوجد مبادرة فلسطينية وهناك غياب للابداع بل توجد محاولات للنجاة بجسد مرهق مزقته الخلافات وطعنات الظهر التي لا تتوقف .

الي كل الحالمين بأن ضم الضفة سيضعف المنظمة والسلطة اقول لهم صحيح هو حلمكم وعليكم ان تضيفوا له مقطع حقيقي من الواقع بأن هذا الضم سيلبسكم الطُرح جميعا ويجعلكم كاوراق الشجر في موسم خريف علي شجرة ام عطشي تهوي بكم الي الارض سقوطا نسمات الريح وارتداد مرور العصافير وسيكتب التاريخ نهاية فصلكم وستورق الشجرة الأم بأوراق خضراء يانعة عصية علي السقوط الذي تنحدورن به .

عندما يقول نتنياهو ونصمت عن الفعل!