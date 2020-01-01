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"الوحدة الطلابية" تستنكر قرار جامعة الأقصى بإيقاف خدمات "المودل"

الأربعاء 27 مايو 2020 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الوحدة الطلابية" تستنكر قرار جامعة الأقصى بإيقاف خدمات "المودل"


غزة / سما /

استنكرت كتلة الوحدة الطلابية الإطار الطلابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار جامعة الأقصى المتمثل بإيقاف خدمات "المودل" عن الطلبة الغير مسددين للأقساط الدراسية من خلال رسائل وصلت الطلبة.

وقالت إن هذا الأمر يشكل عملية ضغط على الطلاب لتسديد أقساطهم الدراسية في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة المصاحبة لانتشار فيروس "كورونا" والتي ادت إلى تعطيل عجلة الاقتصاد وايقاف العمال عن العمل في قطاع غزة.

وطالبت الكتلة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يتكاتف بها كل العالم من أجل توفير مقومات الحياة الطبيعية للإنسان عبر المساعدات والتكافل الاجتماعي، أن تتراجع جامعة الاقصى عن زيادة الاعباء على الطلاب متجاهلة الظروف الحالية التي أثرت بشكل مباشر على كل مناحي الحياة.

وأكدت بأنها لن تقف مكتوفة الايدي أمام مثل هذه القرارات وستقوم بكل ما هو لازم من أجل الدفاع عن حقوق الطلاب.

#الجبهة الديمقراطية #جامعة الاقصى #غزة

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