صحيفة عبرية تزعم : دول عربية تؤيد خطة الضم الاسرائيلية للضفة

القدس المحتلة / سما /

زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية على صدر صفحتها الأولى بان دولا عربية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل والولايات المتحدة للاستمرار في دفع عملية ضم مناطق في الضفة الغربية وغور الأردن قدما.



وبحسب الصحيفة، يحذر الحكام العرب "ظاهرا" من خطة الضم على الضفة الغربية، لكن خلف الكواليس الأمور مختلفة: "لقد أعطوا الضوء الأخضر للخطة - الحديث يدور عندول اقليمية وخليجية ".



ونقلت الصحيفة عن مصدر أردني كبير قوله "الأردن يعارض ذلك رسميا غير أن الملك سيتيح تمرير الضم بأقل الأضرار لبلاده منوها بأن المصلحة الأمنية القومية أهم من المصالح الفلسطينية".



وقال مصدر سعودي رفيع: "على الفلسطينيين الإدراك بأن إسرائيل هي حقيقة واقعة ولن نعرض علاقاتنا مع إدارة ترامب للخطر من أجلهم".



وزعمت الصحيفة ان مصدرا أمنيا مصريا قال لها بأن التصدي لإيران في الشرق الأوسط يأتي القضية الفلسطينية.