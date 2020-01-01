  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يضع شروط لفتح المسجد الأقصى .. تعرف عليها

الأربعاء 27 مايو 2020 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يضع شروط لفتح المسجد الأقصى .. تعرف عليها


القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "كان" العبرية إن شرطة الاحتلال وضعت شروط للأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة لفتح المسجد الأقصى المبارك في الفترة المقبلة.

وأضافت القناة أن الاحتلال اشترط تقييد عدد المصلين بالمسجد الأقصى المبارك إلى 500 مصل فقط.

وبحسب القناة فإن شرطة الاحتلال تشترط أيضاً تسليم المصلين هوياتهم الشخصية لعناصر شرطة الاحتلال المتواجدين على أبواب المسجد الأقصى.

وذكر مراسل القناة أن الأوقاف الإسلامية تراجعت عن قرارها فتح المسجد الأقصى بسبب شروط الاحتلال، مشيرًا الى أن الأوقاف ستجتمع غداً للوصول إلى حل يسمح بفتح المسجد الأقصى للمصلين بعد حوالي شهرين من إغلاقه.

#الاحتلال #المسجد الاقصى #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الامن الاسرائيلي: الفلسطينيون اوقفوا كل شئ وأغلقوا هواتفهم

السودان تكشف حقيقة هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم...

وزير الصحة توضح حقيقة بيان منسوب لـ منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات الحكومة الجديدة

استشهاد فتى جراء انفجار عرضي شمال قطاع غزة

وجوب أن نتصارح فلسطينياً...فريح أبو مدين

قادة 4 دول أوروبية يحذّرون نتنياهو من الضم: "وصفة لزعزعة استقرار الشرق الاوسط"

اجهزة الامن الاسرائيلية تحذر نتنياهو: موعد الضم غير مناسب والرد في الميدان قد يكون غير متوقع!

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: جيش الاحتلال سيكثف من اعتقالاته الليلية في الفترة القادمة

نصر الله: "إسرائيل" ستقهر بأي معركة مقبلة و "هذا المشهد لن أنساه"..

الصحة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

3

قادة 4 دول أوروبية يحذّرون نتنياهو من الضم: "وصفة لزعزعة استقرار الشرق الاوسط"

غانتس

وزير الحرب غانتس يزور حدود غزة.. وهذا ما قاله خلال اجتماعه مع رؤساء مستوطنات الغلاف..!!