الاحتلال يضع شروط لفتح المسجد الأقصى .. تعرف عليها

القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "كان" العبرية إن شرطة الاحتلال وضعت شروط للأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة لفتح المسجد الأقصى المبارك في الفترة المقبلة.

وأضافت القناة أن الاحتلال اشترط تقييد عدد المصلين بالمسجد الأقصى المبارك إلى 500 مصل فقط.

وبحسب القناة فإن شرطة الاحتلال تشترط أيضاً تسليم المصلين هوياتهم الشخصية لعناصر شرطة الاحتلال المتواجدين على أبواب المسجد الأقصى.

وذكر مراسل القناة أن الأوقاف الإسلامية تراجعت عن قرارها فتح المسجد الأقصى بسبب شروط الاحتلال، مشيرًا الى أن الأوقاف ستجتمع غداً للوصول إلى حل يسمح بفتح المسجد الأقصى للمصلين بعد حوالي شهرين من إغلاقه.