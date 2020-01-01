  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية: جيش الاحتلال سيكثف من اعتقالاته الليلية في الفترة القادمة

الأربعاء 27 مايو 2020 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: جيش الاحتلال سيكثف من اعتقالاته الليلية في الفترة القادمة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية 13 أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر العودة إلى سياسة الاعتقالات الليلية، التي زعم أنه أوقفها خلال فترة عيد الفطر.

وأضافت القناة أن الجيش سيكثف من الاعتقالات خلال الفترة القادمة، في أعقاب قرار الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني في "إسرائيل".

وأشارت القناة إلى أن ضباط جيش الاحتلال سوف يحاول تجنب وقوع أي احتكاك مع أجهزة الأمن الفلسطينية، خلال اقتحامه لمناطق (أ).

وأوضحت القناة أن الاحتلال قرر وقف التنسيق المدني أيضا بما يشمل منع التنسيق لخروج المسؤولين الفلسطينيين من المدن الفلسطينية.

#الاحتلال #اعتقالات #الضفة #التنسيق الامني

الأكثر قراءة اليوم

الامن الاسرائيلي: الفلسطينيون اوقفوا كل شئ وأغلقوا هواتفهم

القاهرة: استقالة جماعية لأطباء في مصر بعد واقعة مؤسفة

السودان تكشف حقيقة هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم...

وزير الصحة توضح حقيقة بيان منسوب لـ منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات الحكومة الجديدة

استشهاد فتى جراء انفجار عرضي شمال قطاع غزة

وجوب أن نتصارح فلسطينياً...فريح أبو مدين

قادة 4 دول أوروبية يحذّرون نتنياهو من الضم: "وصفة لزعزعة استقرار الشرق الاوسط"

الأخبار الرئيسية

نصر الله: "إسرائيل" ستقهر بأي معركة مقبلة و "هذا المشهد لن أنساه"..

الصحة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

3

قادة 4 دول أوروبية يحذّرون نتنياهو من الضم: "وصفة لزعزعة استقرار الشرق الاوسط"

غانتس

وزير الحرب غانتس يزور حدود غزة.. وهذا ما قاله خلال اجتماعه مع رؤساء مستوطنات الغلاف..!!

وزير الصحة توضح حقيقة بيان منسوب لـ منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات الحكومة الجديدة