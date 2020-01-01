قناة عبرية: جيش الاحتلال سيكثف من اعتقالاته الليلية في الفترة القادمة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية 13 أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر العودة إلى سياسة الاعتقالات الليلية، التي زعم أنه أوقفها خلال فترة عيد الفطر.

وأضافت القناة أن الجيش سيكثف من الاعتقالات خلال الفترة القادمة، في أعقاب قرار الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني في "إسرائيل".

وأشارت القناة إلى أن ضباط جيش الاحتلال سوف يحاول تجنب وقوع أي احتكاك مع أجهزة الأمن الفلسطينية، خلال اقتحامه لمناطق (أ).

وأوضحت القناة أن الاحتلال قرر وقف التنسيق المدني أيضا بما يشمل منع التنسيق لخروج المسؤولين الفلسطينيين من المدن الفلسطينية.