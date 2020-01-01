إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا

القاهرة / وكالات /

قالت صحف مصرية إن الفنانة المصرية المعروفة، رجاء الجداوي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد، ونقلت إلى مستشفى العزل في الإسماعيلية.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر صحية قولها إن الجداوي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.



وأضافت أنه تم إجراء اختبار كورونا للفنانة الكبيرة، وظهرت النتيجة إيجابية.



وأوضحت الصحيفة أن سيارة إسعاف نقلت الفنانة إلى مستشفى العزل بمنطقة أبوخليفة في الإسماعيلية.



من جهتها، طلبت أميرة مختار، نجلة الفنانة الجداوي، من محبيها الدعاء لها بالشفاء. وكتبت على صفحتها في "فيسبوك": «أرجوكم ادعوا لأمي ياررررررررررررررررب».