ما حقيقة خبر وفاة المطربة اللبنانية فيروز؟

وكالات / سما /

أثارت رسالة متداولة عبر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" قلق محبي "أيقونة" الغناء اللبنانية، فيروز، لكونها تتناول خبر وفاتها في العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء في نص الرسالة أن "فيروز توفيت قبل قليل بداخل مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت".

لكن مصدر مقرب من المطربة اللبنانية الكبيرة نفى هذه الشائعة، مؤكدا أنها بخير، ولا صحة إطلاقا لخبر وفاتها، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

كما قال غسان الرحباني عن الرسالة المتداولة عن صحة فيروز: "فيروز بخير، واعتدنا كل سنة ان نسمع مثل هذه الشائعات".

وأشار مصدر آخر مقرب من فيروز (84 عاما) إلى أنه دائما ما تنتشر أخبار عن وفاتها كل شهرين، "ولكن حالتها أحسن من حالتك ومن حالتي... متل الحديد".

وكان آخر ظهور لفيروز في شهر نيسان/ أبريل، عندما خرجت لكي تتلي صلاة من أجل نجاة العالم من أزمة فيروس "كورونا" المستجد، الذي يتزايد عدد مصابيه يوما بعد يوم.