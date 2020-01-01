  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سر إلغاء عرض آخر حلقات "رامز مجنون رسمي"

السبت 23 مايو 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
سر إلغاء عرض آخر حلقات "رامز مجنون رسمي"


وكالات / سما /

فوجئ المتابعون لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، بعدم إذاعة آخر حلقاته، التي كان من المقرر أن يحل المطرب الشعبي المصري، عبد الباسط حمودة، ضيفا فيها.

ولم تعرض قناة "إم بي سي مصر" الحلقة في موعدها، أول أمس الخميس، بعدما اكتشفت وجود خطأ فني في الصوت الخاص بالحلقة، ولم تتمكن من إصلاحه ومعالجته، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

وقررت "إم بي سي مصر" استبدال حلقة عبد الباسط حمودة بحلقات تضم كواليس مجمعة لـ27 حلقة عرضت خلال شهر رمضان.

وتتناول الحلقات التي تضم كواليس البرنامج تفاصيل الكرسي المستخدم في تنفيذ المقلب وشرح لشبكة المياه المربوطة بالاستوديو، والصعوبات التي واجهت رامز جلال وضيوفه خلال حلقات البرنامج، خاصة في فقرة سقوط الضيف في فخ المياه، وتعرض رامز للإصابة أثناء إمساكه بالكابوريا في إحدى الحلقات.

وكانت شبكة "إم بي سي" تنوي عرض 30 حلقة من برنامج "رامز مجنون رسمي، لكن بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد وتوقف حركة الطيران، اضطرت إدارة البرنامج إلى إلغاء تصوير آخر حلقتين والاعتذار لضيفيهما الذي كان أحدهما من مصر بينما الآخر من لبنان، بحسب مصدر من داخل "إم بي سي مصر" لصحيفة "الدستور".

وأضاف المصدر أن الضيفان لم يستطعا السفر إلى الإمارات العربية المتحدة لتصوير البرنامج بسبب توقف حركة الطيران.

ويعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" عقب الإفطار مباشرة على قنوات "إم بي سي"، ومن ضيوفه ياسمين صبري وغادة عادل ومحمود كهربا وياسمين رئيس وأمينة خليل.

#رامز مجنون رسمي

الأكثر قراءة اليوم

دول تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. وأخرى تتحرى هلال شوّال والفلك يقول كلمته

مصر ... فيديو اللقطات الحقيقية لإعدام الإرهابي هشام عشماوي لأول مرة

معركة التصريحات بين إسرائيل وطهران مستمرة: نتنياهو وغانتس يُهدّدان بتدمير إيران

مدغشقر تعلن عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا

نصر الله :نحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحرير القدس واسرائيل فشلت في التحريض على المقاومة بغزة

تفاصيل جديدة: طاقم الطائرة الباكستانية استغاث قبل التحطّم: "تعطلت المحركات"

غانتس يرد على تصريحات خامنئي الاخيرة.. ويقول لا أنصح أحداً باختبارنا

الأخبار الرئيسية

البزم

داخلية غزة تعلن عن اجراءات جديدة خلال العيد: إغلاق كافة الأماكن العامة والترفيهية

j

مشاهد لأول مرة تكشف كيف كان يرسل قاسم سليماني السلاح إلى فلسطين

الصحة بغزة توضح تفاصيل اصابات "فيروس كورونا" في القطاع

مشعل للنظام السوداني : التطبيع مع إسرائيل "سراب زائف" .. هل قطع علاقاته بحماس؟

هل بدأت إسرائيل في محاولة "نزع الشرعية" عن الرئيس عباس وما علاقة حماس بغزة ؟