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مصر ... فيديو اللقطات الحقيقية لإعدام الإرهابي هشام عشماوي لأول مرة

السبت 23 مايو 2020 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر ... فيديو اللقطات الحقيقية لإعدام الإرهابي هشام عشماوي لأول مرة


القاهرة / وكالات /

تسربت، أمس الجمعة، فيديوهات خاصة بلحظات إعدام الإرهابي هشام عشماوي، وبثتها وسائل إعلام مصرية رسمية.

وكشفت الفيديوهات، لحظة شنق هشام عشماوي وتدلي جثته، ثم سقوطها أرضا، ثم تأكد القائمون على عملية التنفيذ من وفاته.

كما نشر الفنان المصري أحمد العوضي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك لتنفيذ حكم الإعدام فى الإرهابي هشام عشماوي وهو على حبل المشنقة، وتأتي الصورة بالتزامن مع انتهاء الحلقة الـ 29 من مسلسل "الاختيار" الذى يلعب فيه العوضى شخصية عشماوي، والتي شهدت أحداثها إعدامه، بعدما تم القبض عليه في ليبيا قبل أن يأتي مصر وتتم محاكمته.

ونفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقا في عشماوي في 4 مارس/ آذار الماضي، بعد إدانته في 14 جريمة إرهابية.

وتزامن عرض الفيديوهات الحقيقية لإعدام عشماوي مع نهاية الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة، الذي يروي بطولات العقيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والمتوفى عام 2017 إثر هجوم إرهابي على كمين مربع البرث بسيناء، حيث يظهر هشام عشماوي ضمن أحداث المسلسل، بعملياته الإرهابية التي شارك فيها وتحريضه ضد الجيش المصري.

#مصر #اعدام #ارهابي #هشام عشماوي

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