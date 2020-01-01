خامنئي: إسرائيل ورم سرطاني و معركة تحرير فلسطين فرض وجهاد

وكالات

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ورم سرطاني في الشرق الأوسط، وإن معركة تحرير فلسطين فرض وجهاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال كلمته اليوم، بمناسبة يوم القدس العالمي.

وأضاف خامنئي أن "الهدف من إيجاد الكيان الصهيوني هو إيجاد قاعدة دائمة للغرب في غرب آسيا".

وأوضح أن "المحادثات مع أمريكا والدول الغربية هي تجربة مرة وخاسرة في القضية الفلسطينية".

وأكد أن "النضال من أجل فلسطين جهاد وفريضة إسلامية".

وأشار إلى أن "هدف النضال في فلسطين هو تحرير الأرض من البحر إلى النهر وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم".

ولفت إلى أن "بعض الأنظمة العربية تقوم بدور الأجير في المنطقة" على حد تعبيره.

وتابع "وصيتي الأساسية هي استمرار النضال وترتيب الأمور في المنظمات الجهادية".

وشدد خامنئي على أن "النظام الصهيوني لن يستمر وسيقضى عليه".

واستطرد "لا توجد جريمة بحق البشرية في العصر الحديث تضاهي احتلال فلسطين".