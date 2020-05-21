منظمة الصحة العالمية تحذر : فتح المساجد وازدحام الاسواق يضع غزة أمام كارثة محققة

غزة /سما/



قالت منظمة الصحة العالمية، إن اكتشاف 25 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا داخل الحجر الصحي في قطاع غزة، اليوم الخميس، يشكل عامل خطورة إضافياً لانتشار الفيروس.

وأكد مدير مكتب المنظمة بغزة، عبد الناصر صبح، أن الازدحام الذي تشهده أسواق غزة سيساهم في انتشار الفيروس بصورة عالية، مما ينذر بخطر كبير حيث أن المنظومة الصحية داخل قطاع غزة لازالت غير جاهزة للتعامل مع مئات الحالات حال انتشار الفيروس.



وأضاف صبح، في تصريح عبر الصفحة الرسمية للمنظمة على فيسبوك: "إن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وصلاة العيد يضفى عاملاً مساعداً لانتشار الفيروس بطريقة سهلة".

وتابع: "وفي ضوء ما يشهده الشارع الغزيّ من عدم انضباط المواطنين بالإجراءات الوقائية، وحالة الاسترخاء غير المشهودة في الأماكن العامة والأسواق، والذي ينذر بكارثة لا تُحمد عقباها.



وأكمل: "تهيب منظمة الصحة العالمية بالمواطنين وبالجهات الرسمية أن تلتزم بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة والمنظمة لتجنب انتشار الڤيروس داخل المجتمع".

