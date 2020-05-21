  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القطاع غير جاهز للتعامل مع فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تحذر : فتح المساجد وازدحام الاسواق يضع غزة أمام كارثة محققة

الجمعة 22 مايو 2020 01:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية تحذر : فتح المساجد وازدحام الاسواق يضع غزة أمام كارثة محققة


غزة /سما/


قالت منظمة الصحة العالمية، إن اكتشاف 25 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا داخل الحجر الصحي في قطاع غزة، اليوم الخميس، يشكل عامل خطورة إضافياً لانتشار الفيروس.
وأكد مدير مكتب المنظمة بغزة، عبد الناصر صبح، أن الازدحام الذي تشهده أسواق غزة سيساهم في انتشار الفيروس بصورة عالية، مما ينذر بخطر كبير حيث أن المنظومة الصحية داخل قطاع غزة لازالت غير جاهزة للتعامل مع مئات الحالات حال انتشار الفيروس.

وأضاف صبح، في تصريح عبر الصفحة الرسمية للمنظمة على فيسبوك: "إن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وصلاة العيد يضفى عاملاً مساعداً لانتشار الفيروس بطريقة سهلة".
وتابع: "وفي ضوء ما يشهده الشارع الغزيّ من عدم انضباط المواطنين بالإجراءات الوقائية، وحالة الاسترخاء غير المشهودة في الأماكن العامة والأسواق، والذي ينذر بكارثة لا تُحمد عقباها.

وأكمل: "تهيب منظمة الصحة العالمية بالمواطنين وبالجهات الرسمية أن تلتزم بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة والمنظمة لتجنب انتشار الڤيروس داخل المجتمع".
 

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الصحة: تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة واغلاق المعابر حتى يونيو القادم

رام الله : الحكومة ترفض استلام مساعدات طبية تبرعت بها الامارات

الصحة بغزة: تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.. ولازالت عدة عينات تحت الفحص

غزة : وفاة طفل بعد يوم من حرقه لنفسه

درسنا فرض حظر التجوال خلال أيام العيد.. الحية: ارتفاع أرقام المصابين في غزة مؤشر ونذير خطر كبير

رئيس الوزراء يوضح اسباب رفض السلطة استلام المساعدات الطبية الإماراتية من إسرائيل

صور : استعدادات بغزة لفتح المساجد غدًا الجمعة

الأخبار الرئيسية

مساعدة

اسرائيل: بعد رفض السلطة قبول المساعدات الاماراتية سوف نرسلها لغزة

860x484 - 2020-05-21T225642.121

صحيفة: الأمن الفلسطيني أوقف كافة قنوات التنسيق مع الاحتلال

الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول اجراءاتها الاحترازية خلال عيد الفطر

44

"الهجوم السيبراني ليس إيرانيا إنما من غزة وتركيا"

رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار القيادة