درسنا فرض حظر التجوال خلال أيام العيد.. الحية: ارتفاع أرقام المصابين في غزة مؤشر ونذير خطر كبير

غزة / سما /

قال خليل الحية نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، اليوم الخميس، إن ارتفاع أرقام المصابين في قطاع غزة مؤشر ونذير خطر كبير يتهدد القطاع.

وطالب الحية خلال الإيجاز الصحفي لوزارة الصحة، أبناء شعبنا بمزيد من الالتزام بإجراءات السلامة.

وأكد الحية، أن الصحة تبحث عن المخالطين ودرسنا فرض حظر التجوال خلال أيام العيد على الأقل حماية لشعبنا ولكن أرجأنا ذلك حتى يتم استكمال الإجراءات والتأكد من وجود مخالطات خارج الحجر الصحي.

وشدد الحية على وجوب الالتزام بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من وزارة الأوقاف بالتباعد خلال صلاة الجمعة غدا.

وأضاف: "صلاة العيد سنة وصلاتها في البيت يجزئ وليحرص الناس على إقامتها في المنازل"

وأكد الحية أنه سيتم الاعلان عن اجراءات جديدة بشأن الملاهي وغيرها خلال فترة عيد الفطر، "واتفقنا على أن نعلن بدءًا من غدا اغلاق المعابر تماما حتى نهاية شهر يونيو".