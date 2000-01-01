شاهد.. الصحة: تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة واغلاق المعابر حتى يونيو القادم

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل عدد كبير من الإصابات الجديدة في القطاع خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة بغزة خلال مؤتمر صحفي، عن تسجيل 29 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات إلى 49.

وأشار إلى أن جميع المصابين من العائدين من مصر مؤخرًا، والمخالطين لهم داخل مراكز الحجر الصحي، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا إجراء مزيد من الفحوصات.

ولفت إلى أن هناك مخاوف من إمكانية مخالطة هؤلاء لأشخاص خرجوا من الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا للتحقق من ذلك.

وقال "الاجراءات المتخذة لا تضمن بالقطع تسرب أي حالات لداخل القطاع".

وذكر أن خلية الأزمة في غزة تدرس جميع الخيارات لضمان سلامة المواطنين ومنها فرض حظر التجوال.

من جهته أعلن خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خلال المؤتمر، عن إغلاق معابر قطاع غزة وعدم استقبال أي مواطن من العالقين بالخارج بعد تسجيل هذا العدد من الإصابات، ووجود 2000 مواطن في مراكز الحجر الصحي.

ولفت الحية إلى أنه تأجيل خطوة فرض حظر التجوال إلى حين الانتهاء من التحقق من عدم وجود أي مخالطات داخل القطاع في صفوف ممن خرجوا من الحجر الصحي.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل، والعمل على الابتعاد عن الأسواق وغيرها، مع التأكيد على رخصة الصلاة في المنازل يوم غد الجمعة مع فتح المساجد، وكذلك خلال صلاة العيد.

ودعا المواطنين لمحاولة الاكتفاء بالمعايدة عبر الهواتف، وعدم مصافحة أحد والحفاظ على التباعد.