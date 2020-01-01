رئيس الوزراء يوعز للوزارات بالمباشرة باجراءات عاجلة لتنفيذ ما ورد في القرارات التي أعلنها الرئيس

رام الله / سما /

أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، لجميع الوزارات بالمباشرة بخطوات عملية واجراءات عاجلة لتنفيذ ما ورد في قرارات القيادة، التي أعلنها الرئيس محمود عباس، الليلة الماضية، بشأن العلاقة مع اسرائيل والولايات المتحدة.

وكان الرئيس أعلن مساء امس الثلاثاء، بعد اجتماع القيادة، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الامنية.