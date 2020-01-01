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رئيس الوزراء يوعز للوزارات بالمباشرة باجراءات عاجلة لتنفيذ ما ورد في القرارات التي أعلنها الرئيس

الخميس 21 مايو 2020 02:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يوعز للوزارات بالمباشرة باجراءات عاجلة لتنفيذ ما ورد في القرارات التي أعلنها الرئيس


رام الله / سما /

 أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، لجميع الوزارات بالمباشرة بخطوات عملية واجراءات عاجلة لتنفيذ ما ورد في قرارات القيادة، التي أعلنها الرئيس محمود عباس، الليلة الماضية، بشأن العلاقة مع اسرائيل والولايات المتحدة.

وكان الرئيس أعلن مساء امس الثلاثاء، بعد اجتماع القيادة، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الامنية.

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