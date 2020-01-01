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المحكمة السعودية تدعو لتحري هلال شهر شوال 2020-1441 يوم الجمعة

الأربعاء 20 مايو 2020 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة السعودية تدعو لتحري هلال شهر شوال 2020-1441 يوم الجمعة


الرياض /سما/

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، "واس" بأن المحكمة العليا وجهت اليوم الأربعاء، دعوة إلى المسلمين في جمع أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441، مساء يوم الجمعة القادم، 29 رمضان 1441ه.

ووفقا لواس، فقد جاء ذلك في إعلان للمحكمة، الذي نص على أن "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1441 هـ".

وتابع الإعلان: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وأشار إعلان المحكمة إلى أنها "تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان الُمشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".

#السعودية #عيد الفطر

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