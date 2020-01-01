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"يديعوت": بيان أبو مازن حول وقف الاتفاقيات مع اسرائيل ليس فارغا.. والجدول الزمني لوقفه سيحدد غداً

الأربعاء 20 مايو 2020 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": بيان أبو مازن حول وقف الاتفاقيات مع اسرائيل ليس فارغا.. والجدول الزمني لوقفه سيحدد غداً


القدس المحتلة / سما /

قال اليؤور ليفي الكاتب الاسرائيلي في صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، نقلا عن مصادر فلسطينية وصفها بـ "رفيعة المستوى" أنه من المتوقع أن توقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني ​​مع "إسرائيل" بشكل جدي، موضحة أن بيان أبو مازن ليس فارغا".

 وبحسب المصادر الفلسطينية  سيستمر التنسيق الأمني ​​كالمعتاد، لكن الجدول الزمني لوقفه سيحدد غداً في لقاء بين رئيس الوزراء الفلسطيني ورؤساء الأجهزة الفلسطينية. وفق ما اورده الصحفي الاسرائيلي.

وزعمت المصادر أن قرار أبو مازن يتضمن وقفًا كاملاً للاجتماعات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي وليس وقفًا جزئيًا أو تدريجيًا، وأن الرسالة ستظهر بعد لقاء الغد بين اشتية وقادة الأجهزة الأمنية.

ووفقا للمصادر الفلسطينية فإن جدية قرار أبو مازن سيتم اختبارها خلال الأيام القادمة عندما تشن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقالات في الضفة.

#اسرائيل #التنسيق الامني #مخططات الضم #ابو مازن #السلطة الفلسطينية #الضفة الغربية

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