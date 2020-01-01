  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اضافة طيار وخمسة جنود اسرى

مقابل معتقلي حماس في سجونها.. الحوثي يرفع سقف صفقة التبادل مع السعودية

الأربعاء 20 مايو 2020 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقابل معتقلي حماس في سجونها.. الحوثي يرفع سقف صفقة التبادل مع السعودية


القدس المحتلة / سما /

 جدد عبد الملك الحوثي رئيس حركة "انصار الله" في اليمن مبادرته لاجراء صفقة تبادل مع المملكة السعودية تشمل فلسطينيين ينتمون لحركة حماس معتقلين في السعودية.

وقال في كلمة مسجلة بمناسبة يوم القدس العالمي: "أجدد طلبي باطلاق سراح المختطفين الفلسطينيين في السجون السعودية واضافة طيار اخر وخمسة ضباط سعودين مقابل الافراج عن عشرات المعتقلين الفلسطيين في سجون المملكة".

ونصح الحوثي السعودية بقبول العرض على الاقل من اجل اطلاق سراح ضباطهم وطيارهم مقابل المعتقلين الفلسطينيين، وفق قوله.

وكان الحوثي اطلق مبادرة قبل عدة أشهر تشمل طيارا سعوديا واحدا وقد رحبت حركة حماس بالدعودة فيما تجاهلتها السعودية.

واعلنت حركة حماس ان السعودية تعتقل العشرات من انصارها بينهم ممثل الحركة في السعودية د محمد الخضري 80 عام ونجله منذ اكثر من عام.

#الحوثيون #عبد الملك الحوثي #صفقة تبادل #السعودية #المعتقلين السياسيين #حماس #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

عمر شحادة يروي تفاصيل ما جرى خلال اجتماع القيادة برام الله: اتسم سلوك الرئيس بالتندّر

صور.. القسام تكشف تفاصيل مشاركة الشهيد أبو معيلق في عملية أبو مطيبق

الرئيس: نحن الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع اسرائيل بما فيها الأمنية

الجبهة الشعبية تعلن انسحاب ممثلها من اجتماع القيادة برام الله...

جيش الاحتلال يرد على أنباء الهجوم في إيران: "سنستخدم مجموعة أدوات متنوعة"!

مرصد فلسطين الفلكي يحدد أول أيام عيد الفطر في جميع الدول العربية

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستبعد ان يلغي الرئيس عباس الاتفاقيات أو وقف التنيسق الأمني

الأخبار الرئيسية

هنية يشكر ايران: نحن أمام تحدٍ خطير وكبير ونحذر الاحتلال الاسرائيلي من ارتكاب اي حماقات

الشعبيّة: قرارات اجتماع القيادة برام الله لم ترتقِ لما كان مأمولاً من تنفيذ قرارات الوطني والمركزي

شاهد.. الصحة: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة...

رئيس الوزراء: أجرينا سلسلة من الاتصالات لبحث تنفيذ قرار وقف الاتفاقيات مع اسرائيل

45

وزارة الداخلية توضح إجراءات الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر السعيد...