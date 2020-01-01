مقابل معتقلي حماس في سجونها.. الحوثي يرفع سقف صفقة التبادل مع السعودية

القدس المحتلة / سما /

جدد عبد الملك الحوثي رئيس حركة "انصار الله" في اليمن مبادرته لاجراء صفقة تبادل مع المملكة السعودية تشمل فلسطينيين ينتمون لحركة حماس معتقلين في السعودية.

وقال في كلمة مسجلة بمناسبة يوم القدس العالمي: "أجدد طلبي باطلاق سراح المختطفين الفلسطينيين في السجون السعودية واضافة طيار اخر وخمسة ضباط سعودين مقابل الافراج عن عشرات المعتقلين الفلسطيين في سجون المملكة".

ونصح الحوثي السعودية بقبول العرض على الاقل من اجل اطلاق سراح ضباطهم وطيارهم مقابل المعتقلين الفلسطينيين، وفق قوله.

وكان الحوثي اطلق مبادرة قبل عدة أشهر تشمل طيارا سعوديا واحدا وقد رحبت حركة حماس بالدعودة فيما تجاهلتها السعودية.

واعلنت حركة حماس ان السعودية تعتقل العشرات من انصارها بينهم ممثل الحركة في السعودية د محمد الخضري 80 عام ونجله منذ اكثر من عام.