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هنية يشكر ايران: نحن أمام تحدٍ خطير وكبير ونحذر الاحتلال الاسرائيلي من ارتكاب اي حماقات

الأربعاء 20 مايو 2020 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يشكر ايران: نحن أمام تحدٍ خطير وكبير ونحذر الاحتلال الاسرائيلي من ارتكاب اي حماقات


الدوحة/وكالات/

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية, اليوم الأربعاء ، الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة في المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً على أهمية يوم القدس العالمي.

وتقدم هنية خلال كلمة له, بالشكر لإيران، قائلاً: "نشكر الجمهورية الإيرانية على دعمها المتواصل لصمود الشعب الفلسطيني".

وأضاف هنية: "الشعب الفلسطيني وأهل القدس يدافعون بصدورهم وإيمانهم عن المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، ونحذر الصهاينة من ارتكاب الحماقات بحقهم".

وتابع: "في يوم القدس العالمي تعيش المدينة المقدسة في أخطر المراحل ونحن نتابع الحديث الأمريكي الصهيوني عن تطبيق صفقة القرن التي ارتكزت على تصفية القضية الفلسطينية وجوهرها القدس كما اللاجئين والأرض".

وأضاف: "القدس تعيش في حصار منذ أن احتلت في عام 1948 حتى الآن، والمسجد الأقصى المبارك على رأس الحصار من خلال طمس هويته والاقتحامات وحرمان المقدسيين من الوصول إليه".

وتابع: "نحن اليوم أمام تحدٍ كبير وخطير خاصةً أن الحكومة الجديدة اعتمدت استراتيجية الضم على الضفة الغربية، والاستيلاء على القدس وتغيير معالم المسجد الأقصى المبارك، ونؤكد لكل الأمة أن شعبنا والمقدسيين يدافعون بصدورهم العارية وإيمانهم وبما يملكون من إمكانيات عن مدينة القدس".

وقال: "نحن أمام خطر كبير شامل ونحن بحاجة لاستراتيجية لمواجهة الخطر الذي يداهم قضيتنا وقدسنا، وفي جوهره مشروع المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة العسكرية المسلحة".

#هنية #حماس #ايران #القدس

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