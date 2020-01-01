هكذا عقبت حركة حماس على تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس...

غزة / سما /

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس، على تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة بزعامة نتنياهو.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، مساء اليوم الأحد، أن تشكيل حكومة جديدة في الكيان الصهيوني بإضافة مجرمي حرب إلى حكومة يمينية متطرفة، يعزز التحديات التي تواجهها الحالة الفلسطينية.

وأكد قاسم، أن شعبنا الفلسطيني لن يلتفت لتشكيلات الحكومة الصهيونية، وسيواصل نضاله المشروع حتى استرداد كامل أرضه ومقدساته، ويعيش بكرامة فوق أرضه المحررة.

وطالب قاسم، بتوحيد كل جهود وطاقات شعبنا من أجل مواجهة سياسة هذه الحكومة المتطرفة التي تضع موضوع ضم الضفة الغربية في سلم أولوياتها.