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الصحة: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا وطولكرم خالية من الإصابات

الأحد 17 مايو 2020 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا وطولكرم خالية من الإصابات


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطي العامل الذي أعلنت عن إصابته مساء أمس، فيما انضمت طولكرم للمحافظات الخالية من الإصابات بعد شفاء آخر حالة فيها.

وأضافت الكيلة في بيان صدر عن وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، أن من بين المصابين طفل عمره 5 أعوام، مشيرة إلى أن هذه النتائج صدرت بعد أخذ العديد من العينات من مخالطي العامل المصاب.

ودعت جمهور المواطنين مجددا إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة والوقاية، وتجنب الزيارات الاجتماعية والاختلاط، إضافة إلى التزام العمال بالحجر المنزلي بعد قدومهم من الداخل.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 560 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.

وقالت وزيرة الصحة إن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة ارتفع إلى 103 حالات، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحي القدس، و30 في محافظة الخليل، و2 في محافظة نابلس، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 8 هي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم.

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