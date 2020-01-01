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مفاجأة في الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار"

الأحد 17 مايو 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة في الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار"


وكالات / سما /

كشف بيتر ميمي مخرج المسلسل المصري "الاختيار" إن أحداث حلقته ستتضمن مفاجأة.

وغرد ميمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن الحلقة الأخيرة من المسلسل ستشهد على وجود أبطال حقيقيين.

وقال: "‏الحلقة 30 من مسلسل ‎"الاختيار" هيكون فيها أبطال حقيقيين، ومنهم الناس اللي في الصور، النقيب نصر والمجند مايكل والمجند عمر أبطال الفرافرة.. والبطل خالد على موسى من ملحمة البرث".

​وكان بيتر ميمي أعلن مؤخرا أنه تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد مسلسل "الاختيار"، بعد قرابة الـ5 أشهر، فضلا عن فترة أخرى للتحضيرات والمعاينات.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.


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