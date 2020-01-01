جاد الله: قابلنا المواقف العربية بشأن ضم أراضي الضفة بكثير من الارتياح

ابو ظبي / وكالات/

رحب القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في غسان جاد الله، مساء السبت، بالمواقف العربية بشأن نوايا سلطات الاحتلال بفرض السيادة على أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة.

وقال جاد الله، عبر موقع "فيسبوك"، "بكثيرٍ من الارتياح نراقب ردود الفعل العربية على نوايا الاحتلال ضم أجزاء من وطننا الغالى، فتصريحات جلالة الملك عبد الله بن الحسين ملك الاردن تؤكد ما قاله العرب دوماً، أنه من الصعب الحديث عن سلامٍ دائمٍ قبل أن يحصل الفلسطينيون على حقهم في الاستقلال والحرية واستعادة أرضهم المحتلة".

وأضاف، "وفي ذات السياق جاءت تصريحات سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية، الذي أكد رفض بلاده لمخططات الاحتلال الرامية لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، مجدداً موقف أمتنا العربية بأنه لا بديل عن مبادرة السلام العربية، وضرورة الانسحاب الشامل مقابل السلام الشامل".

وشدد جاد الله، عى أن الاستناد إلى مواقف الأشقاء، الداعمة والمساندة، تزيدنا يقيناً أننا قادرون على استعادة زمام المبادرة.

وتبع، "إن توحدنا كفلسطينيين على موقفٍ سنجد كل أبناء أمتنا العربية معنا في ذات الخندق، فالجميع يُقر بأنه لن يستطيع أحدٌ أن يفرض علينا حلولاً لا نقبلها، وهذا ما يجب أن نبني عليه مواقفنا في قابل الأيام".