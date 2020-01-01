الفنان محمود خليلي: فلسطين بالنسبة لنا هي البوصلة

رام الله / سما /

قال الفنان الفلسطيني محمود خليلي: "أعلن أنني ابن قرية الجش في صفد، ككل القرى والمدن الفلسطينية المحتلة لا يعوضها أي مكان في الكون، وسأبقى متمسك بالتحرير وأملي كبير بالعودة لها، وفلسطين بالنسبة لنا هي البوصلة."

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "طلات ثقافية" الذي بثته وزارة الثقافة اليوم الجمعة عبر منصات التواصل التابعة لها، والذي يصادف الذكرى الـ72 للنكبة.

وأكد خليلي أن الجش هي مختصر الوطن من خلال ما سمعه عنها وتمسكه بعودته لقريته، وأنه حرص في لوحاته التي سماها "وطن تحت الاحتلال" أن يقدم الوطن الفلسطيني، مضيفاً : "بالرغم من أن قرية الجش نوافذها مدماة لكنها في ذات الوقت ثابتة، فهي في مخيلتي أمنية كبيرة في الوصول إليها.

وتحدث خليلي عن نشأته في حلب سورية 1957، وأصله من قرية الجش المهجرة في صفد، وعاش في مخيم النيرب، وانتقاله عام 1975 لدراسة الفنون ، وانتسب عام 1979 إلى اتحاد الفنانين التشكيليين.

وأشار خليلي إلى أن بدايته كممثل منذ الطفولة، وأنه شارك في المونودراما مع الفنان زيناتي قدسية في تصميم الديكور والملابس وانتقل إلى المسرح القومي وما زال إلى الآن ومع عدد كبير من المخرجين، إضافة للرسم والتمثيل عمل في الاخراج الصحفي.

وتحدث خليلي عن عدم وجود الوسائل الكافية للتواصل مع فنانينا في الوطن المحتل، ودعا لجمع كافة الإمكانيات وتقديم الأفكار لتتحول الريشة والقلم والألوان لخنجر ينغرس بصدر المحتل لتحرير وطننا فلسطين.

وفي حديثه عن الرسم قال : "إن اللوحة التشكيلية يجب أن تقدم رسالة وتساهم بتطوير الذائقة الفنية لدى المتلقي، وليس فلسطينياً من لا يرسم عن فلسطين.

وتابع حديثه عن المسلسلات التي تبث في رمضان وتحمل التطبيع، فقال: حقيقة هناك جدل حول مسلسلات تحاكي التطبيع ولا يكفي الاستنكار والأهم أن نقدم أعمالاً في مواجهة هذه الأعمال وحارس القدس يقدم تجربة نضالية جميلة، وعلينا تقديم أعمال تستحوذ العدد الأكبر من المشاهدين والمسألة بالفعل وليس بالاستنكار.

وأضاف أنه يحلم بتجسيد شخصيية ناجي العلي من خلال عرض مسرحي يتحدث عن سيرة حياته.

ومن الجدير ذكره أن الفنان محمود خليلي له الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة فهو يشارك في رمضان الحالي في ثلاثة مسلسلات: حرملك2- حارس القدس- بروكار.

كما وله عدة اعمال في المسرح :ليل العبيد - الزيارة - لكع بن لكع - ليالي الحصاد - السندباد - مسعود سيف اليزن – الهلافيت - التحقيق - سفر برلك- الغول - السمرمر - بياع الفرجة - مزاد علني - الطيب والشرير والجميلة - ليلة عربية خاصة مع حنظلة بن ناجي العلي.

أما في التلفزيون: هجرة القلوب إلى القلوب - عز الدين القسام - البيت القديم - رمح النار - الشوكة السودا- الفوارس - صرخة ليل طويل - هروب - ظل المسافات - عذراء الجبل - صلاح الدين الأيوبي - صقر قريش - ربيع قرطبة - التغريبة الفلسطينية – ملوك الطوائف - رجل الانقلابات - الاجتياح - ابن قزمان - مطلوب رجــال - أبواب الغيم - الحسن

وفي السينما : الفيلم الإيراني هيام.، والفيلم الإيراني الغرباء، وفيلم متصوّف، الفيلم القصير موعد مع المطر، الفيلم القصير توقيت جديد، الفيلم القصير 45، الفيلم القصير أنا وأبي، فيلم دم النخل.