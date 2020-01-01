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في ذكرى النكبة.. حماس تؤكد على التمسك بالمقاومة

الخميس 14 مايو 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
في ذكرى النكبة.. حماس تؤكد على التمسك بالمقاومة


غزة / سما /

 أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، على التمسك بخيار المقاومة الشاملة كاستراتيجية وطنية للدفاع عن الشعب الفلسطيني واسترداد حقوقه.

ودعت الحركة في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ 72 للنكبة، كل القوى للتمسك بهذا الخيار، ورفض المشاريع الرامية لتصفية القضية، والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها صفقة القرن، وعمليات الضم التي ينوي الاحتلال تنفيذها.

وجددت الحركة تأكيدها على تمسكها بخيار الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال ومخططاته، مشيرةً إلى أنها تقدس هذا المشروع وقدمت الكثير من التنازلات والمرونة من أجل إنهاء الانقسام.

كما دعت إلى تعبئة الشعب الفلسطيني تعبئة نضالية ثورية، والإسراع في وضع استراتيجية وطنية شاملة ترتب المسار النضالي المقاوم، وذلك من خلال دعوة الإطار القيادي المؤقت لاجتماع عاجل يناقش مخاطر الضم وسبل مواجهته بعيدًا عن اللقاءات الشكلية تحت حراب الاحتلال. وفق نص بيانها.

ودعت الجماهير الفلسطيني للمشاركة الواسعة والفاعلة بكل قوة في فعاليات ذكرى النكبة.

ووجهت رسالة للأسرى أكدت فيها على أنهم سيبقون على رأس أولوياتها، ولن تدخر جهدًا حتى تحريرهم كافة من سجون الاحتلال.

#حماس #ذكرى النكبة

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