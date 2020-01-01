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لاوتارو مارتينيز يحسم الأمر بخصوص مستقبله

الخميس 14 مايو 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاوتارو مارتينيز يحسم الأمر بخصوص مستقبله


وكالات / سما /

حسم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي الأمور بخصوص مستقبله في الفترة المقبلة حال رحيله عن صفوف النيراتزوري.

و أكدت صحيفة آس الإسبانية أن لاوتارو يريد الانتقال لبرشلونة في الصيف المقبل و أخبر اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً إدارة ناديه بالفعل بنواياه.

و أفادت آس بأن لاوتارو يريد الذهاب إلى البارسا لو كان هناك اتفاق بين الناديين في الفترة الصيفية القادمة و لو لم يكن هناك اتفاق فلن يرحل لأي فريق آخر.

و يسعى لاوتارو ليكون خليفة المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز في الكامب نو في ظل تقدم الأخير في العمر و ميل الإدارة الكتالونية للتعاقد مع بديل له.

و يأمل نجم منتخب الأرجنتين في وصول الصفقة لطريق النور في نهاية الموسم الجاري لكي يتمكن من اللعب رفقة مواطنه ليونيل ميسي في البارسا.

بدوره يواصل الإنتر التعنت في الصفقة حيث يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغة 111 مليون يورو.

#لاوتارو مارتينيز #إنتر ميلان #برشلونة

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