البرازيل تدعم فلسطين ماليا لمواجهة وباء كورونا

رام الله / سما /

استقبل وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، صباح اليوم في مكتبه، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية فرانسيسكو ماورو، وسلم السفير ماورو الوزير د. المالكي رسالة من الحكومة البرازيلية تضمنت تقديم دعم مالي رمزي لجهود القيادة الفلسطينية في مواجهة وباء كورنا، ودعماً مماثلاً للأونروا.

وثمن الوزير د. المالكي هذا الدعم المقدم من الحكومة البرازيلية، مشيرا الى العلاقات الثنائية القوية والمتينة بين البلدين وأكد ان فلسطين تطمح بأن يكون للبرازيل دورا مجدياً ومتميزا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف والتي تتماشى مع الأعراف الدولية والقانون الدولي.

وفي هذا السياق، دعا البرازيل الى دعم جهود القيادة الفلسطينية في مواجهة فيروس الاحتلال الذي نواجهه منذ عقود من الزمن، وأشار الى التصعيد الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وانتهاكه للقانون الدولي، واستمرار سياساتها العنصرية غير الشرعية ضد شعبنا الفلسطيني، مشيراً الى قرار الحكومة الإسرائيلية بضم الاغوار وشمال البحر الميت وفرض "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات غير الشرعية والمقامة على ارض دولة فلسطين.

وأضاف الوزير د. المالكي الى اننا نترقب بحذر نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، غدا الى الجانب الإسرائيلي ولقاءه مع بنيامين نتنياهو وبني غانتس، في ضوء المسعى الإسرائيلي في المضي قدما بقرار الضم، وبأنه في حال أعطيت إسرائيل الضوء الأخضر للبدء في قرارها، فسيكون لذلك تبعات جدية، حيث اننا لن نقف مكتوفي الايدي امام هذا التصعيد الخطير وغير المسبوق، الذي يهدد المنظومة الدولية بأسرها.

كما واكد الوزير د. المالكي على ضرورة وقوف المجتمع الدولي امام مسؤولياته والضغط على إسرائيل للعدول عن قرارها هذا وان تحترم قرارات الشرعية الدولية التي تأسست عملية السلام بموجبها.

وأشار الوزير د. المالكي الى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني بتعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس، لحشد الدعم الدولي للرؤية الفلسطينية للسلام، والتي تتمثل بتصريحات ومواقف الرئيس محمود عباس، وأضاف الوزير د. المالكي اننا نتطلع لموقف الرباعية الدولية منها، كما ونترقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة المقبل وما سينتج عنه وعليه ستبحث القيادة الفلسطينية خطواتها القادمة في مواجهة الأوضاع الراهنة.

بدوره، أكد السفير ماورو ان البرازيل لا زالت تقف مع حل شاملٍ وعادلٍ يلبي احتياجات الطرفين وليس طرفٍ واحدٍ فقط، فلشعب الفلسطيني حقوق يجب ان تحترم، وبأن البرازيل ستواصل هذا الموقف الرسمي لها في جميع المحافل الدولية.

وأشاد السفير البرازيلي في جهود القيادة الفلسطينية في مواجهة وباء كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مراحل مبكرة جدا، بالرغم من الإمكانات المحدودة