تصل إلى 40 درجة .. موجة حر شديدة في الطريق الى فلسطين

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، ان تتأثر فلسطين خلال الفترة القادمة، وحتى نهاية شهر رمضان بموجة حر شديدة سترتفع معها درجات الحرارة بشكل كبير لتصل إلى 40 درجة مئوية في مدينة القدس.

ومن المتوقع أن تبدأ موجة الحر يوم بعد غد الأربعاء لتبلغ ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم، كما ستكون درجات الحرارة مرتفعة طيلة الفترة القادمة، وستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34-40، مع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة.

وأضاف الراصد الجوي ان درجات الحرارة ستعود للانخفاض خلال اخر يومين من شهر رمضان بحسب التحديثات الأخيرة، لتعود عند نهاية العشرينيات مئوية.