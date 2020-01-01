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الشيخ يعلق على رسالة سعدات للرئيس عباس بشأن الخلافات: رائعة ولاقت الترحاب

الجمعة 08 مايو 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يعلق على رسالة سعدات للرئيس عباس بشأن الخلافات: رائعة ولاقت الترحاب


رام الله / سما /

علق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، على رسالة الامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات الى الرئيس محمود عباس بشأن الخلافات التي حصلت مؤخرا.

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه علة موقع تويتر، إن "رسالة الأمين العام للجبهة الشعبية الأخ المناضل أحمد سعدات للسيد الرئيس حملت مواقف وطنية رائعة ولاقت الترحاب من السيد الرئيس واللجنة المركزية لفتح".

وأضاف: "ذلك أعطى السيد الرئيس قراراً بالبدء فوراً بحوار ثنائي مسؤول وجاد بين أخوة الهدف والمصير الواحد".



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وكان سعدات وجه رسالة للرئيس عباس، من سجون الاحتلال، وقال إن المناخات في أوساط قيادة الجبهة جاهزة للتفاعل إيجابياً مع أي حوار ثنائي جدي يؤسس ليس فقط لتجاوز مشكلة المستحقات التي نراها صغيرة قياساً بالاستحقاقات والتحديات التي تواجه شعبنا وقضايانا الوطنية.

يشار إلى أن خلافات كبيرة نشبت الفترة الأخيرة بين القيادة الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على خلفية عدم التزام منظمة التحرير بدفع مخصصات مالية لـ "الشعبية".

#حسين الشيخ #مركزية فتح #احمد سعدات #الرئيس عباس #خلافات #الجيهة الشعبية #منظمة التحرير
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