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ممثل مصري شهير يتلقى تهديدات بالقتل بسبب دوره بمسلسل "البرنس"

الثلاثاء 05 مايو 2020 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثل مصري شهير يتلقى تهديدات بالقتل بسبب دوره بمسلسل "البرنس"


وكالات / سما /

كشف ممثل مصري شهير عن تلقيه تهديدات بالقتل، بسبب دوره في مسلسل "البرنس" والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري.

وقال الفنان المصري، أحمد زاهر، في مقابلة مع موقع "في الفن"، إن شخصية "فتحي" التي يؤديها في مسلسل البرنس، تسببت في تلقيه تهديدات بالقتل والضرب.

ويؤدي أحمد زاهر في مسلسل البرنس شخصية شقيق محمد رمضان، والذي يكن له مشاعر من الحقد والغل والانتقام، وحاول قتل أخيه وزوجته وأبنائه ليحصل على الميراث الذي حرم منه.

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وقال أحمد زاهر: "لازلت أحصد نجاح فتحي، وأعتقد أن المشاهدين كرهوا الشخصية وهذا يدل على نجاحها".

وتابع:"السيناريو المكتوب عظيم ويجعل الشخصية تحتوي على مزيج من التناقضات الغريبة التي تمنحها بعدا مختلفا".

أما عن تلقيه تهديدات بالقتل والضرب بسبب مسلسل البرنس، فقال زاهر: "شعرت بأنه نجاح للشخصية بالطبع وهذا يسعدني، ولكن هناك بعض التعليقات التي زادت عن حدتها لذا شعرت بالخوف قليلا، ممن يهددونني بعدم الخروج من المنزل وأشياء من هذا القبيل بسبب تدبير الحادث لرضوان".

أما عن التعاون مع محمد رمضان، فقال أحمد زاهر: "هو فنان يتسم بالاحترام مع زملائه، ويقدر الجميع".

#البرنس #مسلسل #محمد رمضان #أحمد زاهر

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