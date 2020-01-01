ثيو هيرنانديز يرد على مقارنته بجاريث بيل

وكالات / سما /

أثبت ثيو هيرنانديز جودته مع فريق ميلان، حيث أصبح الظهير الإسباني الفرنسي واحداً من أبرز اللاعبين في مركزه بالدوري الإيطالي بسبب قدراته الهجومية.

كان لدى ثيو تجربتين سابقتين في إسبانيا مع ريال سوسييداد وريال مدريد، ولكنه لم يحصل على المساحة المطلوبة والوقت المناسب للعب في العاصمة الإسبانية.

وتحدث النجم الفرنسي في حواره مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت عن آماله في الملاعب، وسعادته باللعب مع زلاتان إبراهيموفيتش هذا الموسم في الروسونيري.

قال ثيو في البداية عن تكيفه السريع في ميلانو : “يرجع الفضل في ذلك لعملي اليومي..على الفور شعرت أنني تأقلمت داخل النادي والفريق..ساعدني زملائي داخل وخارج الميدان، رغم التعامل مع ثقافة جديدة وفلسفة نادي مختلفة، كما أن اللعب مع لاعب بحجم زلاتان إبراهيموفيتش كان بمثابة الهدية لي”.

وعن إمكانية أن يتم تغيير مركزه من مركز الظهير الأيسر إلى مركز الجناح كما حصل مع جاريث بيل نجم توتنهام وريال مدريد الحالي قال : “مازلت صغيراً للغاية وأمامي مجال للنمو..سنرى ما يخبثه المستقبل..هنا لديّ كل ما أحتاجه للقيام بعمل جيد..والأمر يعتمد عليّ شخصياً..أريد أن أحصل على مزيد من الخبرة لأتمكن من القول بأنني قائد..ولكنني أشعر بالأهمية بالفعل في ميلان”.

أما فيما يخص عدم الاعتماد عليه لتمثيل منتخب فرنسا من قبل المدرب ديديه ديشان قال : “سأواصل العمل لأثبت أنني أستحق مكاناً في منتخب فرنسا، وأريد أن أكون جاهزاً للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2021″.

كما تحدث بالنهاية عن علاقته بالمدير باولو مالديني، والذي يُعد أحد أساطير ونجوم الكرة الإيطالية ونادي ميلان فقال : “لقد كان مالديني دائماً مرجعاً بالنسبة لي.. فهو واحد ممن حققوا كثير من الإنجازات في مسيرتهم وظل يدافع عن ألوان ميلان..عندما يوجد بطل مثله أمامك لا يوجد الكثير للتفكير به، أنا سعيد أنه تعافى هو وابنه دانيال من فيروس كورونا”.