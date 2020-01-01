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ضجة بعد مشاركة ممثل مصري في عمل ضم نجمة أفلام إباحية

الأحد 03 مايو 2020 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضجة بعد مشاركة ممثل مصري في عمل ضم نجمة أفلام إباحية


وكالات / سما /

أثار تريلر الجزء الثاني من المسلسل الأمريكي "رامي - RAMY" الذي يشارك فيه الممثل المصري، عمرو واكد، ضجة وحالة من الجدل داخل مصر.

وظهر عمرو واكد في إحدى لقطات التريلر، إضافة إلى ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني، مايا خليفة، الأمر الذي أثار استنكارا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق قسم كبير من الجمهور على ظهور مايا في المسلسل، وعبر أغلبهم عن صدمته من ظهورها، وهاجموا عمرو واكد، مؤكدين انه "أصبح لا يفرق شيء معه سوى المال، إذ سبق أن ظهر في عمل فني مع ممثل إسرائيلي، وها هو الآن يظهر مع ممثلة إباحية".

يذكر أن عمرو واكد هارب من مصر بسبب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنح التهرب الضريبي، بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبته بالحبس ستة شهور، وغرامة مالية، وإلزامه بالمصروفات.

المصدر: وكالات

#عمرو واكد #ماي خليفة #فيلم

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