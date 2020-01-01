الحجر المنزلي يدفع الآلاف إلى التفكير في حبيبهم السابق

وكالات / سما /

أثر الحجر الصحي وحظر التجول بسبب فيروس كورونا على العقل الباطن والأحلام أثناء النوم لدى الكثيرين، حيث بدأ جزء منهم في التفكير بالرجوع مرة أخري إلى علاقاتهم العاطفية السابقة، ليحلمون بشركائهم السابقين ويخشون وينكرون في الصباح التفكير فيه.

ووفقًا لبحث أجرته وكالة تسويق رقمي تدعى AGY47، وجدت أن سؤال "لماذا أحلم بحبيبتي السابقة؟"، على محرك جوجل، قد ارتفعت بنسبة 2.45٪ في الوقت الحالي مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، وربطت الشركة ذلك بظروف بقاء الناس في منازلهم لفترات طويلة وتغيير روتين حياتهم.

كما كشف مسح جديد أجراه موقع OnBuy على 1204 شخص عازب، بالإضافة إلى 1492 شخصاً يعيشون في العزل المنزلي مع شريكهم، أن الشعور بالوحدة أثناء الحجر المنزلي أمر شائع، واللافت أن 38% من المشتركين كشفوا أنهم تلقوا رسائل نصية من شركائهم السابقين، أثناء إجراءات العزل والإغلاق.

وأوضح المسح أن الأسباب الثلاثة الرئيسية وراء هذه الرسائل المفاجئة هي: الاطمئنان عليهم (45%)، الإعراب عن مدى افتقادهم لهم (32%) وإرسال رسالة نصية الى الشخص الآخر عن طريق الخطأ (22%).

وإذا كان شريكك السابق يطاردك في أحلامك، هذا لا يعني أنه يلاحقك أو يحاول العودة إلى حياتك، ولكنه يعني أن لديك بعض المشكلات في الالتزام بحقيقة العلاقات، وربما تحتاج إلى وقت لتكون علاقة جديدة، وقد يكون هذا الحلم أيضًا مؤشرًا على أخذ استراحة والتفكير فيما تريده من العلاقات وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وقد يكون من المؤلم جدًا أن تحلم بموت شخص ما، خاصةً إذا كان شخصًا تعرفه، مع ذلك فإن الحلم بموت شريك سابق لك قد يكون له تفسير إيجابي، ويعني نهاية الموقف أو أنك تنسي ماضيك.

وليس من غير المألوف أن يحلم الناس بلقاء شريكهم السابق، ويحدث هذا بشكل خاص عندما تنتهي العلاقة مؤخرًا وتكون الجروح جديدة، وقد يعني هذا الحلم أن لديك بعض الأعمال غير المكتملة أو بعض القضايا التي لم يتم معالجتها، وإذا كنت تحلم بهذا الموقف بعد وقت طويل يعني ذلك أنك لا تزال تفكر ولديك مشاعر تجاه الطرف الأخر.

ولكن عندما تحلم بالزواج من حبيبتك السابقة، خاصة عندما تكون في علاقة مع شخص آخر، يعد أمرًا مزعجًا للغاية، وقد يشير هذا الحلم أيضا أنك مستعد لالتزام أكثر في العلاقات، ومستعد للمضي قدمًا نحو اتجاه جديد في حياتك. ولا يعني أنك لا تزال في حالة حب أو ترغب في الزواج من شريكك السابق.

بينما عندما تحلم بالعودة لشريكك السابق قد يعني الكثير من الأشياء، مثل وجود مشاكل في علاقتك الحالية أو شيء مفقود في علاقتك السابقة، أو أنك تقارن دون وعي حاضرك بماضيك.