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أسعار الدجاج بأسواق غزة اليوم الخميس

الخميس 30 أبريل 2020 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدجاج بأسواق غزة اليوم الخميس


غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الخميس 30/4/2020 استقرارا على الارتفاع، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم 12 شيكلا، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 26 شيكلا بينما كبدة الدجاج 18 شيكلا، وفخذ الدجاج 14 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 11 شيكلا.

وفيما يلي اسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم الخميس:

1 - كيلو الدجاج حي 12 شيكل

2 - كيلو استيكات 26 شيكل

3 - دبوس الدجاج 15 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 14 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 26 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 18 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 11 شيكل

8- كيلو الشيش 26 شيكل

 
#أسعار الدجاج #الدجاج

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