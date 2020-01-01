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القناة 13 : نتنياهو يبحث في جلسة سرية صفقة تبادل أسرى مع حماس

الخميس 30 أبريل 2020 12:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 13 : نتنياهو يبحث في جلسة سرية صفقة تبادل أسرى مع حماس


القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأربعاء، النقاب عن جلسة مباحثات سرية أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، مع عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية لبحث عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بقطاع غزة.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن نتنياهو أجرى الأسبوع الماضي، جلسة نقاش عبر الهاتف، مع أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين، لمناقشة الاتصالات مع حركة حماس، بشأن صفقة تبادل.

وأضافت القناة العبرية، أن هذه الجلسة كانت الأولى من نوعها، للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين.

وأوضحت أن منسق ملف الأسرى والمفقودين، يرون بلوم، تحدث مع عائلات الجنود الأسرى، وأبلغهم بوجود اتصالات مع حماس لعقد صفقة تبادل.

يشار إلى أن هناك 4 أسرى إسرائيليين لدى حماس بغزة منذ خمس سنوات، في الوقت الذي ما زالت تماطل فيه حكومة نتنياهو في التقدم بملف الجنود الأسرى لدى الحركة، وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة والجيش بإهمال قضية أبنائهم، المأسورين في قطاع غزة.

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