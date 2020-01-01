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اسرائيل: السماح بعودة العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة

الأربعاء 29 أبريل 2020 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: السماح بعودة العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة


القدس المحتلة / سما /

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، السماح بعودة العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة، إلى مناطق الـ48 بدءًا من يوم الأحد المقبل، على أن يمكثوا فيها لمدة شهر، حتى عيد الفطر.

وجاء في بيان صدر عن ما يسمى "منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة"، كميل أبو ركن، أنه القرار جاء بعد مشاورات أمنية، وأنه يشمل العمال من حاملي تصاريح العمل في قطاعات البناء والزراعة والصناعة، وبعد تنسيق تاريخ العبور مع المشغلين.

وأوضح البيان أنه "لن يُسمح بحركة المرور اليومية بين المناطق لمدة شهر على الأقل (..) ويُطلب من أصحاب العمل في إسرائيل تنسيق مرور العمال وترتيب سكنهم في إسرائيل لمدة شهر على الأقل في ظروف مناسبة، حتى عيد الفطر، والامتثال لشروط العمل وفقًا لإرشادات وزارة الصحة".

ووفقًا للتعليمات الجديدة، يمنع العامل الذي يعود إلى الضفة الغربية المحتلة "بعد مغادرة العمل في إسرائيل، قبل انتهاء الفترة الزمنية المذكورة، لن يتمكن من العودة إلى إسرائيل مرة أخرى وسيتم منعه من الدخول عن طريق المعابر (...) أما العمال في القطاعات الأخرى، باستثناء الطب والتمريض، فلن يُسمح بدخولهم إلى إسرائيل - حتى يتم الإعلان عن ذلك.

ووفقًا للبيان "سيتم الدخول إلى إسرائيل عبر المعابر في الضفة وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، مع العناية الكاملة بتنسيق موعد العبور مع أصحاب العمل"، وشدد البيان على أنه "لن يُسمح للعمال في القطاعات المحددة العبور دون تنسيق مسبق".

#العمال الفلسطينيين #فيروس كورونا #اسرائيل

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