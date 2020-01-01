شاهد.. وزير الصحة: تسجيل 6 حالات جديدة بالقدس وبيت لحم.. وحالة انتكاسة في غزة

رام الله / سما /

أعلنت وزير الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين.

وأوضحت الكيلة، خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، أن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: حالة في العبيدية ببيت لحم لمخالط لشقيقه الممرض، وإصابتان في شعفاط، وإصابة في العيسوية، وإصابة في بيت صفافا، وإصابة في الطور.

وقالت إن عدد الحالات المصابة بالفيروس في فلسطين ارتفع إلى 507، تشكل محافظة القدس ما نسبته 64% من الحالات الموجودة في فلسطين، مضيفة أن هناك حالة انتكاسة في المحافظات الجنوبية، و9 حالات بين صفوف الكادر الطبي في الوطن.

يتبع...