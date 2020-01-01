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حياة الفهد تصف مخرج مسلسل "أم هارون" باللئيم!

الأربعاء 29 أبريل 2020 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
حياة الفهد تصف مخرج مسلسل "أم هارون" باللئيم!


وكالات / سما /

ردت الفنانة الكويتية حياة الفهد، على مخرج المسلسل المثير للجدل “أم هارون” الذي يعرض عبر شبكة أم بي سي، واصفة إياه بـ “اللئم”.

كان مخرج المسلسل، المصري محمد العدل، قد تفاخر بتصدر المسلسل أعلى نسبة مشاهدات في الخليج العربي.

قائلاً إنه لم يسبق وأن شاهد مسلسلاً خليجياً في حياته، ما أثار موجة من الغضب ضده، في بلدان الخليج العربي.

الفهد ردت على العدل، بأبيات من الشعر، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وصافة إياه باللئيم الذي امتلأت يداه بالمال.

عندما قال العدل أنا ثم أنا” في إشارة لغضبها من نسب نجاح المسلسل لنفسه فقط.

كان المسلسل، قد أثار ردود فعل عربية غاضبة، حيث يروي قصة اليهود في الخليج العربي، وما تعرضوا له مما يسمه المسلسل بـ “الاضطهاد” لكن الفهد لم ترد على ذلك، بل انفعلت لما كتبه المخرج عن نجاح العمل.

الجمهور وصف شخصية ام هارون التي قدمتها الفهد، باسم ” ام شارون”، لغضبهم منها.

سبق للفهد أن اثارت عاصفة من الانتقادات، بعد أن طالبت بطرد المقيمين في الكويت والمصابين بفايروس كورونا، في الصحراء، بدلاً من تحمل تكاليف علاجهم.

#أم هارون #حياة الفهد

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