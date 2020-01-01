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اردوغان يعلن فرض حظر التجوال في 31 ولاية لثلاثة أيام اعتباراً من الجمعة

الإثنين 27 أبريل 2020 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
اردوغان يعلن فرض حظر التجوال في 31 ولاية لثلاثة أيام اعتباراً من الجمعة


انقرة / سما/ أ ف ب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، عن فرض حظر تجول في 31 ولاية لمدة 3 أيام، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

وقال أردوغان في كلمة متلفزة إلى الشعب عقب ترأسه اجتماع الحكومة الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي: "نخطط لمواصة فرض حظر التجوال نهاية كل أسبوع حتى عيد الفطر".

وأضاف أردوغان أن تركيا تشهد مع كل يوم يمر انخفاضاً في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا.

وتابع أردوغان قائلا: "نجحنا بجهودنا في الخروج من هذه المرحلة الصعبة، وبدأنا في مرحلة تحقيق نتائج ملموسة في كفاحنا ضد جائحة كورونا".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في "التغلب على كورونا الذي أصبح كارثة عالمية، في نهاية رمضان، ونحتفل بعيد مزدوج".

من جهة أخرى، أعلن الرئيس التركي أن بلاده سترسل الثلاثاء مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة، تتضمن كمامات وأقنعة وألبسة واقية ومعقمات.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا قدمت مساعدات طبية إلى 55 بلداً لدعمها في مكافحة جائحة كورونا.

وأوضح أن بلاده أجلت نحو 40 ألف مواطن في الخارج خلال الأيام الماضية لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم، مضيفا "سنجلي 25 ألف مواطن آخر من 59 بلداً".

وعلى صعيد متصل، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إنه تم تسجيل 95 حالة وفاة من الإصابة بكوفيد- 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2900 شخص.

وأضاف أنه تم أيضاً تسجيل 2131 حالة جديدة خلال نفس الفترة، مما رفع عدد الحالات المؤكدة إلى 112الف و261 .

تم فرض أوامر البقاء في المنزل فقط على أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وأقل من 20 عامًا، للحفاظ على قوة العمل والاقتصاد في البلاد. كما تم فرض قيود خلال شهر رمضان، مع حظر التجمعات لتناول وجبات الإفطار والسحور .

#تركيا #فيروس كورونا #اردوغان #حظر التجول

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