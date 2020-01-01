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شروط وزارة الاقتصاد لإعادة فتح المطاعم بغزة والاعلام الحكومي يعلق

الإثنين 27 أبريل 2020 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شروط وزارة الاقتصاد لإعادة فتح المطاعم بغزة والاعلام الحكومي يعلق


غزة / سما /

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عند منتصف الليلة، أن آليات التعامل مع الأماكن التي تشهد ازدحامات وتواجد المواطنين مثل المطاعم وغيرها لا تزال قائمة كما هي حتى اللحظة، وهي تندرج في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة سابقًا بمنع التجمعات.

وجاء البيان توضيحًا لما تم تعميمه أمس عن وزارة الاقتصاد بخصوص المطاعم وإمكانية استقبال الزبائن.

وقال المكتب إن ما تم تعميمه هو إجراءات صحية وقائية جرى إقرارها من وزارة الصحة ضمن التدابير الاحترازية المقرة حكوميًا وقد وزعت على كافة المنشآت التجارية التي تقدم خدمات للجمهور مثل البنوك والمولات والمراكز التجارية والمخابز وغيرها.

وأضاف "إن التعميم لا يعني تغيرًا في الوضع القائم وإنما تعزيزًا للإجراءات الصحية المتبعة في الأماكن والمطاعم العاملة أصلًا".

ما القرارات والشروط التي أقرتها وزارة الاقتصاد في غزة لإعادة فتح المطاعم؟ 

ارتداء الكمامات لجميع العاملين في المطعم

تجنب لمس الأعين والفم والأنف باليد التي قد تكون ملوثة

تجنب استخدام الأدوات الشخصية للآخرين كالأقلام والهواتف النقالة..إلخ

حث الزبائن على الالتزام بآداب العطس والسعال بتغطية الأنف والفم وتجنب المصافحة

تعليمات لبيئة العمل

 استخدام مطهرات الأيدي عند مدخل المطعم

التأكد من نظافة المكان والأسطح ومقابض الأبواب والسلالم 

عرض ملصقات تحث الجميع على الالتزام بضوابط السلامة المعتمدة 

إغلاق أماكن الترفيه بالمطعم

تقليل تواجد الزبائن داخل المطعم وتشجيع الطلبات الخارجية

#غزة #مطاعم #فيروس كورونا

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