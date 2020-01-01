نادي الأقصى يشارك في بطولة فلسطين الدولية "البومسي" أون لاين

يشارك نادي الأقصى الرياضي في بطولة فلسطين الدولية البومسي للتايكواندو، التي ضمت مشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية بنظام الأون لاين بسبب الأوضاع التي يمر بها العالم من فايروس كورونا.

وقال الاتحاد إن هذه المشاركة تأتي رسالة تحد وصمود أمام هذا الفايروس، وأن النشاطات الرياضية ستبقى مستمرة بأي وسيلة.

ومثَّل النادي في هذه البطولة كلاً من، اللاعبين محمود الكرنز، وساهر العقاد، وعبد الله الكرنز، وعبد الرحمن الكرنز الذي حصل على المركز الخامس دولياً، واللاعبة زينب الكرنز الحاصلة على المركز الرابع دولياً، وريماس طبيل