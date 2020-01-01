مُحدث: أكثر من 183 ألف وفاة ونحو مليونين و622 ألف مصاب في العالم

وكالات / سما /

يواصل فيروس "كورونا" المستجد انتشاره في العالم، ما أدى حتى مساء أمس الأربعاء إلى 183,030 حالة وفاة في العالم، فيما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم إلى نحو المليونين و622 ألف شخص، تعافى منهم ما يقارب 715 ألفا، حسبما بينت أحدث الإحصاءات.

وعربيا، بينت الأرقام ارتفاعا في حالات الوفيات والاصابات الجديدة مقارنة بيوم أمس، حيث أعلنت 15 دولة عربية، اليوم الأربعاء، وفاة 41 شخصا متأثرين باصابتهم بفيروس كورونا، واكتشاف 3,134 إصابة جديدة مؤكدة، بينما سجلت امس 14 دولة 36 وفاة، و2,978 إصابة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,571 وفاة، سجلت الولايات المتحدة الأميركية الجزء الأكبر منها، حيث أعلنت اليوم عن 1,453 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها إلى 46,771 شخصا، إضافة إلى 837,719 إصابة منهم 18,975 إصابة جديدة.

وما تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بإجمالي 25,085، منهم 437 اليوم، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 187,327 إصابة، منهم 3,370 حالة اكتشفت اليوم.

فيما سجلت اسبانيا 21,717 حالة وفاة، منهم 435 اليوم، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 208,389 شخصا، منهم 4,211 اليوم.

فرنسا التي تواصل استقرارها في المركز الرابع بحصيلة 21,340 وفاة، منهم 544 اليوم، و159,877 إصابة، منهم 1,827 اليوم.

أما بريطانيا فسجلت 18,100 حالة وفاة منهم 763 اليوم، و133,495 إصابة حتى الآن، منهم 4,451 اليوم.

كما تواصل بلجيكا في المركز السادس مسجلة حصيلة وفيات بلغت 6,262 حالة منهم 170 اليوم، و 41,889 إصابة.

يليها إيران بإجمالي وفيات بلغ 5,391 شخصا، منهم 94 اليوم، و85,996 إصابة، ثم ألمانيا بحصيلة 5,211 وفاة، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 149,771 إصابة، وأصبحت الصين أول دولة تفشت فيها الجائحة تحل في المركز التاسع مسجلة وفاة 4,632 شخصا، ولم تسجل الصين أي وفاة منذ ايام، فيما سجلت اليوم 30 إصابة فقط، من مجموع 82,788 إصابة في البلاد، وفي المركز العاشر تحل هولندا بحصيلة 4,054 وفاة، منهم 138 اليوم، و34,842 إصابة.

وفي الشرق الاوسط، لا تزال تركيا في المركز ال12 عالمياً، مسجلة حصيلة وفيات بلغت 2,376 شخصا، منهم 117 اليوم، و98,674 إصابة حتى الآن.

41 وفاة و3,134 إصابة جديدة اليوم في 15 دولة عربية

على صعيد الدول العربية، أوضحت الإحصاءات أن 8 دول عربية أعلنت اليوم الأربعاء عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، والجزائر، والإمارات، والسعودية، والمغرب، والكويت، وقطر، ولبنان، فيما سجلت 7 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

سجلت مصر اليوم وفاة 12 شخصا، من مجموع 276 وفاة حتى الآن، و169 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين لديها إلى 3,659 حالة.

فيما سجلت الجزائر اليوم 10 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 402 شخصا، كما سجلت 99 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,910 حالات حتى الآن.

كما سجلت الإمارات اليوم 6 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 52 شخصا، و483 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 8,238 حالة حتى الآن.

وأعلنت السعودية، اليوم عن وفاة 5 أشخاص من مجموع 114 وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 1,141 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 12,772 شخصا، وتشهد السعودية منذ ايام تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

كما سجلت المغرب اليوم 4 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 149 شخصاً، كما سجلت 237 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,446 حالة حتى الآن.

كما أعلنت الكويت عن وفاة شخصين، من مجموع 13 حالة وفاة في البلاد، وعن اكتشاف 168 إصابة جديدة من مجموع 2,248 حالة.

فيما أعلنت اليوم كل من قطر، ولبنان، عن وفاة شخص واحد في كل دولة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في قطر إلى 10 أشخاص، ولبنان إلى 22 وفاة.

كما بلغت حصيلة المصابين في قطر 7,141 منهم 608 اليوم، ولبنان 682 إصابة، منهم 5 اليوم.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد حالات وفاة، لكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد اعلنت سلطنة عمان، اليوم عن 106 إصابات جديدة من مجموع 1,614 إصابة في البلاد حتى الآن، كما سجلت 8 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.

وفي البحرين تم اليوم تسجيل 54 إصابة جديدة من مجموع 2,027 حالة، توفي منهم 7 أشخاص حتى الآن.

فيما سجلت العراق اليوم 29 إصابة جديدة من مجموع 1,631 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم 83 شخصاً حتى الآن.

وسجلت جيبوتي اليوم 29 إصابة جديدة، من مجموع 974 إصابة توفي منهم شخصان إثنان.

فيما أعلنت تونس اليوم عن إكتشاف إصابة 8 أشخاص، من مجموع 909 حالة إصابة حتى الآن، توفي منهم 38 شخصاً.

وكذلك أعلنت الاردن عن اكتشاف 7 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في المملكة إلى 435 حالة، توفي منهم 7 أشخاص.

فيما أعلن اليوم في فلسطين عن اكتشاف اصابة واحدة جديدة، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 474 إصابة، منها 139 في مدينة القدس المحتلة، توفي من مجموع المصابين 4 مواطنين حتى الآن.