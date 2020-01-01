مُحدث: 176 ألف وفاة بكورونا ونحو مليونين و542 الف مصاب بالعالم

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- "كوفيد19" أن الفيروس اوقع حتى مساء اليوم الثلاثاء، 176,404 حالات وفاة في دول العالم، فيما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم لتصل إلى نحو المليونين و542 ألف شخص، تعافى منهم اكثر من 686 الف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 14 دولة اليوم الثلاثاء، عن وفاة 36 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 2,978 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 5,362 وفاة، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الأكبر منه، حيث اعلنت اليوم عن 2,109 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 44,623 شخصاً، لتحافظ امريكا بذلك على تصدرها جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها لديها 809,615 شخصاً منهم 16,856 إصابة جديدة.

كما ولا تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بإجمالي 24,648، منهم 534 اليوم، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 183,957 إصابة، منهم 2,729 حالة اكتشفت اليوم.

وحافظت اسبانيا على المركز الثالث مسجلة حصيلة وفيات بلغت 21,282 شخصاً منهم 430 اليوم، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 204,178 شخصاً، منهم 3,968 اليوم. يليها فرنسا التي تواصل استقرارها في المركز الرابع بحصيلة 20,796 وفاة، منهم 531 اليوم، و158,050 إصابة، بعدها تأتي بريطانيا في المركز الخامس بحصيلة وفيات بلغت 17,337، منهم 828 اليوم، و 129,044 إصابة حتى الآن.

وتأتي بلجيكا في المركز السادس مسجلة حصيلة وفيات بلغت 5,998 حالة منهم 170 اليوم، و 40,956 إصابة، يليها إيران في المركز السابع عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 5,297 شخصاً، منهم 88 اليوم، و 84,802 إصابة، ثم ألمانيا التي صعدت منذ أمس الى المركز الثامن بحصيلة 4,948 وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 148,024 إصابة، وأصبحت الصين مركز بداية تفشي الجائحة تحل في المركز التاسع مسجلة وفاة 4,632 شخصاً، ولم تسجل الصين اي وفاة منذ ايام، فيما سجلت اليوم 11 إصابة فقط، من مجموع 82,758 إصابة في البلاد، وفي المركز العاشر تحل هولندا بحصيلة 3,916 وفاة، منهم 165 اليوم، و34,134 إصابة.

أما في الشرق الاوسط، لا تزال تركيا في المركز ال12 عالمياً، مسجلة حصيلة وفيات بلغت 2,259 شخصاً، منهم 119 اليوم، و95,591 إصابة حتى الآن.