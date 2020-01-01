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قناة عبرية: عوائق أمام نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية رغم الاتفاق مع غانتس

الثلاثاء 21 أبريل 2020 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: عوائق أمام نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية رغم الاتفاق مع غانتس


رام الله / سما /

على الرغم من اتفاق الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" وبنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، فإن هناك أسبابا تحول دون تشكيل تلك الحكومة وإقامتها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان" مساء يوم الثلاثاء، بأنه تم تقديم 3 التماسات إلى محكمة العدل العليا، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.

وأكدت القناة العبرية أن تلك الالتماسات تريد منع نتنياهو من تشكيل الحكومة بسبب اتهامات الفساد، خاصة وأنه يواجه اتهامات بتقاضي الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، بقيامه بتقديم امتيازات مقابل تغطية صحفية إيجابية لصالحه، وكذلك تقديم امتيازات لرجال أعمال أثرياء، مقابل الحصول على هدايا باهظة الثمن.

ويشار إلى أن نتنياهو اتفق مع غريمه التقليدي، بيني غانتس، أمس الاثنين، على تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وهو الاتفاق الذي يقضي بأن يتناوب نتنياهو وغانتس على شغل منصب رئيس الوزراء، حيث سيتولاه نتنياهو أولا لمدة عام ونصف، قبل أن يتسلم غانتس المنصب نفسه، في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

#نتنياهو #غانتس #اسرائيل #حكومة وحدة #انتخابات الكنيست #تهم فساد #الحكومة الإسرائيلية

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