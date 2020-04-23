60 حالة مؤكدة بكورونا.. قرار بإغلاق قلنديا وكفر عقب بالمكعبات الإسمنتية الثلاثاء المقبل

القدس المحتلة / سما /

قررت حركة فتح منطقة مخيم قلنديا ومنطقة كفرعقب وسميراميس، إغلاق شارع رام الله القدس وعزل منطقة مخيم قلنديا وكفر عقب عن محافظتي رام الله والقدس بشكل كامل وذلك بالأتربة والمكعبات الاسمنتية ليلة يوم الثلاثاء المقبل.

كما قررت الحركة في بيان لها بحسب ما تداول النشطاء، اليوم الأحد، عدة قرارات وهي كالآتي:

- إغلاق المخابز والمحال التموينية بما فيها محال اللحوم والدجاج والخضروات بعد 24 ساعة من تاريخ البيان اي مساء يوم الإثنين وذلك بشكل كامل وتام حتى مساء يوم الخميس المقبل.

- إغلاق جميع المحال التجارية ومحطات الوقود والبسطات من تاريخ هذا البيان ولمدة 4 أيام وذلك حتى مساء يوم الخميس الموافق 23/4/2020 .

- ضرورة التزام المحال المسموح لها بفتح ابوابها خلال 24 ساعة القادمة بمعايير الوقاية والسلامة الصحية خلال فترة العمل المحددة إضافة لضمان عدم تجمع الزبائن داخل المحل.

-يمنع منعاً باتاً التنقل للسكان وعليهم الالتزام بالبيوت بشكل تام بعد شراء حاجياتهم الأساسية خلال الأربع وعشرون ساعة القادمة .

- العمال الوافدين من العمل عليهم بالحجر المنزلي لمدة 14 يوم واي أعراض قد تظهر إبلاغ الحركة على الفور ليتسنى أخذ عينه بشكل عاجل وجاري العمل على أخذ عينات بشكل استباقي في حال توفرت اي قبول ظهور الاعراض .

- الالتزام في البيوت واجب وطني وأخلاقي مُلزم لجميع سكان المنطقة وعليه يتوجب على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه عائلته وأبنائه والحفاظ على سلامتهم وعدم الخروج من المنازل بتاتاً .

- يمنع منعاً باتاً اي مظهر من مظاهر التجمع الشبابي واستخدام السيارات والدراجات النارية والتسكع في الشوارع والأحياء والأزقة.

- سيتم عمل دوريات بشكل مستمر خلال الأيام المذكورة وبأوقات مختلفة حيث سيتم تسمية اللجان من قبل التنظيم وسيكون على رأسهم أعضاء من اللجان التنظيمية وذلك لمتابعة التزام الإغلاق وسيتم اتخاذ إجراءات ميدانية بحق المُخالفين.

وأكد البيان أن هذا القرار يأتي عقب أخذ ما يُقارب 270 عينه خلال 72 ساعة الماضية، تبين وجود 60 حالة مؤكدة في كفر عقب.