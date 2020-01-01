"الخارجية": سفارات وبعثات دولة فلسطين تواصل متابعة أوضاع الجاليات

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، إن سفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم تواصل متابعة أوضاع أبناء الجاليات في ظل انتشار وباء فيروس كورونا،بينما سجلت925 إصابة، و39 وفاة، و226 حالة تعافي بين أبناء الجاليات حول العالم.

ووجه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي رسالة لنظيره المصري سامح شكري، ثمن فيها الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في مواجهة الجائحة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأمل المالكي من نظيره المصري أن تشمل الخطة المصرية لإعادة رعاياهم من دول العالم ابناء الشعب الفلسطيني، خاصة أبناء قطاع غزة، مؤكدا ان سفارة دولة فلسطين لدى مصر ستقوم بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع السلطات المختصة بهذا الشأن.

وأثنى على التسهيلات الاستثنائية لتسهيل حركة أبناء الشعب الفلسطيني على معبر رفح، مشددا على تضامن دولة فلسطين قيادة وشعبا مع مصر وشعبها، واهمية التعاون المشترك بين البلدين.

الولايات المتحدة: 578 اصابة بين أبناء الجالية بعد تسجيل 21 اصابة جديدة

يتابع فريق العمل المختص احوال جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، وأفاد بأن الجمعية الخيرية للأراضي المقدسة قامت بتوزيع طرود غذائية على ابناء الجالية في كل من نيوجرسي ونيويورك بقيمة 45 ألف دولا، وتم رصد مبلغ 500 دولار بدل ايجار للطلبة الذين تقطعت بهم السبل، كما يقوم مركز الجالية بتوزيع 200 وجبة غذاء على المحتاجين في المراكز التي يتواجد فيها كبار السن والمرضى، ويؤكد الفريق تسجيل 21 إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليصل عدد الإصابات الى 578 إصابة حتى الان.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن الجاليات الفلسطينية في القارة الافريقية تُعد من أهم الجاليات الفلسطينية في العالم، وأكثرهم متواجدين في القارة منذ ستينات القرن الماضي، ويتابع سفراء دولة فلسطين من خلال تمثيلهم المقيم وغير المقيم لدى دول الاعتماد بالقارة شؤون الجالية والطلبة والعالقين والراغبين بالعودة لذويهم ووطنهم، والمقيميين خلال انتشار هذه الجائحة، خاصة بعد إغلاق كافة المعابر والحدود والمطارات، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في وزارات خارجية تلك الدول، ويتم متابعة شؤون الطلبة بالتعاون مع الجامعات.

وتتواصل خلايا الأزمة بكافة سفاراتنا باستمرار معهم، بعد أن تم تعميم كافة ارقام الطوارئ والبريد الالكتروني الخاص بالسفارات في ظل هذه الجائحة، وخاصة في ظل الاجراءات الاحترازية المأخوذة والقوانين الصادرة من قبل الدول من خلال تقديم المشورة ومساعدتهم على اتباع القوانين وعدم مخالفتها ومساعدتهم ضمن الامكانيات المتوفرة لدى السفارات، وفي بعض دول القارة التي تحتضن أكبر عدد من الجالية الفلسطينية مثل جمهورية نيجيريا حيث يسودها أجواء من الرعب الشديد بسبب هذه الجائحة في ظل الكثافة السكانية العالية، ولكن رغم الصعوبات فإن سفارتنا قامت بتشكيل صندوق وطني فلسطيني للطوارئ للاستجابة لأي أمر طارئ يحدث مع الجالية.

وتعمل السفارة بالتنسيق والتعاون مع الجالية المنتشرة بأنحاء الولايات، حيث أنهم متواجدين في العاصمة الاقتصادية لاغوس واغلبيتهم من سكان لبنان، وتقوم بعض السفارات الفلسطينية التي لا تتواجد لديها جاليات أو طلبة فلسطينيين بتقديم مساهمات للمجتمع المحلي من خلال مد يد العون للعائلات المحتاجة والمعوزة عبر توزيع سلات غذائية او ما يتوفر من أدوية وغيرها.

وقامت سفارتنا في جمهورية غانا بالتعاون مع الجالية الفلسطينية يوم أمس بمبادرة من خلال التبرع ب 600 سلة غذائية لحوالي 600 عائلة غانية معدومة الأمر الذي لاقى استحسانا وصدى لدى الحكومة والشعب الغاني، ويؤكد كافة سفرائنا في القارة الافريقية أن جميع أبناء الجالية بخير وسلامة ولا يوجد إصابات بينهم.

السودان: لم تسجل أي إصابة بين أبناء الجالية

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان الشقيقة أوضاع الطلبة باستمرار، وتفيد بأن أحد المواطنين المشتبه بحالتهم قد أجري الفحوصات اللازمة وتبين ان النتيجة سلبية، ومع ذلك وضع في مركز الحجر الصحي لمدة 14 يوم، ولم يتم تسجيل اية إصابة في صفوف الجالية والطلبة وهم جميعا بخير وعلى تواصل مع السفارة.

تشكيل لجنة طبية استشارية فلسطينية في إسبانيا نتيجة لاستمرار أزمة كورونا ولتفاقمها

بمبادرة من الاطباء الفلسطينيين المقيمين في اسبانيا وبالتعاون مع سفارة دولة فلسطين تم تشكيل لجنة طبية استشارية فلسطينية في إسبانيا نتيجة لاستمرار أزمة كورونا ولتفاقمها، ولتزايد أعضاء الجالية الفلسطينية والعربية الذين لا يتقنون اللغة الاسبانية، ونتيجة لحالة الاغلاق المتواصل، وصعوبة التحرك داخل المدن، جاء تشكيل هذا الاطار الطبي المهم من أطباء متطوعين لتقديم المشورة الطبية لمن يحتاج من ابناء الجالية الفلسطينية والعربية، وتتكون اللجنة من 18 طبيبا من مختلف التخصصات موزعين على عديد المدن الاسبانية للقيام بهذا الغرض.

كازاخستان: لم تسجيل اية إصابة في صفوق الجالية والطلبة حتى الآن

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى كازاخستان أوضاع الجالية والطلبة وتتواصل بشكل دائم معهم، وتقوم بتغذية صندوق "القدس تجمعنا" بتبرعات من السفارة ورجال الخير، لمواصلة تقديم المساعدات للعائلات الفلسطينية المحتاجة، مؤكدة أنه لم تسجيل اية إصابة في صفوق الجالية والطلبة حتى الآن، وأن الاطباء الفلسطينيين يواصلون انخراطهم مع زملائهم في معالجة مرضى الكورونا، ويقومون بهذه المهمة الإنسانية الجليلة بطريقة يفتخر بها شعبنا وتلقى الترحيب المتواصل.

ايطاليا: لا اصابات جديدة بين أبناء الجالية والطلبة

وبينت لجنة الطوارئ في سفارة دولة فلسطين لدى ايطاليا أنها تتواصل بشكل يومي مع الجالية والطلبة في كافة الأراضي الإيطالية، ولم تسجل اية إصابة جديدة في صفوفهم، ليبقى عدد الإصابات كما هو 17 إصابة. وتواصل لجنة الطوارئ تقديم المساعدة العينية والمادية للمحتاجين من الطلبة والجالية، وبلغ عدد المساعدات التي قدمت حتى اللحظة 76 مساعدة.

وفي كندا، أفادت المفوضية الفلسطينية العامة، بأن جمعيات الجالية الفلسطينية قامت بمبادرتين، الأولى من قبل تحالف جميع الجمعيات مع جمعية "كنديون من اجل العادلة والسلام في الشرق الاوسط" والثانية من قبل جمعية" البيت الفلسطيني تورنتو". تهدف الحملة الأولى الى تأمين معدات طبية طارئة لإرسالها الى القطاع الصحي في فلسطين، عبر حث المواطنين التبرع بأموال الزكاة لهذا الغرض. والثانية تهدف إلى تقديم المساعدة الى ابناء الجالية الفلسطينية في تورنتو، وقامت الجمعية بتشكيل عدة لجان من المتطوعين لمساعدة كبار السن، وإطلاق حملة تبرعات لصالح الفرق الطبية الكندية، وتقوم بحث الجميع على دعم بنك الطعام في تورنتو الكبرى.

لا اصابات جديدة بصفوف الجالية في بلجيكا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا انه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية خلال الساعات الماضية، استقر عدد الإصابات على 76 إصابة في بلجيكا، وإصابة واحدة في دوقية لوكسمبورغ، وارتفع عدد حالات التعافي بين ابناء الجالية الى 25، بعد أن تعافت أسرة كاملة مكونة من 6 أفراد وأسرة من 3 أفراد.

وقالت السفارة: حالة المواطن الفلسطيني المصاب بالفيروس في لوكسمبورغ مستقرة وتم وضعه في الحجر المنزلي، وتواصل السفارة تقديم المساعدة للمرضى والمحتاجين، حيث قدمت السفارة اليوم مساعدة لأسرة مكونة من 5 افراد، ولمواطن فلسطيني لديه مرض مزمن، وبالتالي ارتفع عدد المساعدات التي قدمتها السفارة منذ بداية الأزمة إلى 73 مساعدة.

وفي الأرجنتين، أكدت تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى أنها على تواصل دائم وعبر ارقام الطوارئ مع ابناء الجالية، وقامت بمساعدة أحد المواطنين الفلسطينيين بمساعدة مالية، ولم تسجل اية إصابة في صفوف الجالية.

قطر: لا اصابات جديدة بين أبناء الجالية

تواصل لجنة الطوارئ في سفارة دولة فلسطين لدى قطر متابعة شؤون الجالية، وتواصلت اللجنة مع سفارة الجمهورية اللبنانية في الدوحة لإدراج اسم أحد ابناء الجالية من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لإدراجه ضمن قائمة اللبنانيين الذين تقوم السلطان اللبنانية بإجلائهم من قطر، ولم يتم تسجيل اصابات جديدة في أوساط الجالية ليبقى العدد 6 إصابات تخضع جميعها للحجر الصحي ووضعها مستقر.

وأفادت السفارة بأنه وبعد حصولها على موافقة الخارجية القطرية البدء في جمع التبرعات ووفقا لضوابط حددتها السلطات المعنية، فإنه تم تحويل جميع التبرعات الى حساب وزارة المالية المعلن.

سلطنة عُمان تقدم مساعدة عاجلة لشعبنا بمبلغ 1.2 مليون دولار

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عمان بموافقة السلطان هيثم بن طارق ال سعيد على تقديم مساعدة عاجلة لشعبنا بمبلغ 1.2 مليون دولار.

وتواصل السفارة متابعة أوضاع الجالية والطلبة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوفها.

اصابة طبيب فلسطيني بفيروس كورونا في الكويت

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى الكويت إصابة أحد الاطباء الفلسطينيين وهو يعمل لدى وزارة الصحة الكويتية ويشارك زملائه الكويتيين في متابعة أوضاع المصابين في فيروس كورونا، وقام السفير بالاتصال به والاطمئنان عليه وعلى وضعه الصحي. وتبين بعد فحص عائلته المكونة من 4 أفراد إصابتهم بالفيروس وهم يخضعون للحجر في إحدى المستشفيات.

المملكة المتحدة: عدد الاصابات بين ابناء الجالية تجاوزت الـ100

أفادت بعثة فلسطين لدى المملكة المتحدة بأن عدد الإصابات في صفوف ابناء الجالية تجاوز 100 حالة، وجاء هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بعد ان تم إجراء عمليات فحص في صفوف الجالية، واقدام عدد كبير منها بالمبادرة الى اعلام السفارة بإصابتهم، وتم تسجيل 4 حالات دخلت المستشفى خرج منها 3 بعد تماثلها للشفاء وبقيت حالة واحدة.

وأكدت السفارة أن جميع الحالات التي لم تدخل المستشفيات تشافت او تتماثل لشفاء، وتقوم بمتابعة أوضاع المصابين من الناحية الصحية والمعيشية للاطمئنان عليهم وتقديم كل ما يلزم للوقوف الى جانبهم

ألمانيا: تسجيل اصابة جديدة بين أبناء الجالية

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى المانيا أنه تم تسجيل إصابة جديدة بين ابناء الجالية وهي مستقرة وفي الحجر المنزلي، وعليه أصبح عدد المصابين 10 أشخاص والمتعافون حالتان، ونتيجة لاستمرار أزمة كورونا في المانيا شكل عدد من الاطباء الفلسطينيين لجنة طبية تعتبر في عملها امتدادا لعمل لجنة الطوارئ الفلسطينية في المانيا.

وتقوم اللجنة بتقديم الاستشارات الطبية لأبناء الجالية في مختلف المقاطعات، وهي تتشكل من عدد من الاطباء من تخصصات مختلفة. وتقوم بالتنسيق والتواصل مع المراكز الخاصة بفحص الإصابة بفيروس كورونا والمحددة من الصحة الألمانية.

فنزولا: لا اصابات بين أبناء الجالية

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية متابعة أوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم، وتؤكد عدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم حتى اللحظة.