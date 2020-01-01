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رئيس الوزراء: قضية العمال ما زالت التحدي الأكبر.. وهذا هدفنا الاساسي من الاجراءات الاحترازية!

الأحد 19 أبريل 2020 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء: قضية العمال ما زالت التحدي الأكبر.. وهذا هدفنا الاساسي من الاجراءات الاحترازية!


رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، مع قادة الأجهزة الأمنية، تقييم الإجراءات الحالية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وتنفيذ إجراءات جديدة في مختلف المحافظات.

وقال رئيس الوزراء: "إن الهدف الأساسي من إجراءاتنا منع الاختلاط والتجمع، ومنذ إعلان السيد الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ عملنا وفق خطة للوقاية وبإجراءات تدريجية، وعالجنا عددا من الثغرات منها السياحة والجسور والمعابر والعمالة في إسرائيل".

وتابع: "79% من حالات الإصابة لدينا هي من العمّال في إسرائيل ومخالطيهم، وهذا يجعل التعامل مع العمّال التحدي الأكبر لإجراءاتنا، ويفرض علينا الاستمرار بمتابعة الأمر بأشد الإجراءات، وهذا ما دفعنا لطلب اجتماع مع الجانب الآخر لتنظيم الأمر".

وأوصى الاجتماع بأن أي مراجعة للإجراءات أو تعديل عليها يجب أن يرافقه تشديد أمني وصحي لحماية أرواح الناس ومنع خطر تفشي الوباء بشكل أوسع من ذي قبل، كما بحث الاجتماع تصنيف المحافظات وفق الحالة الوبائية فيها.

وقيّم الاجتماع أداء الأجهزة الأمنية منذ بدء حالة الطوارئ وإمكانيات تعزيزه، والتعديل على بعض الإجراءات الأمنية المتبعة.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الأجهزة الأمنية #فيروس كورونا #الحكومة #الاجراءات الاحترازية

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