صحة غزة: لا اصابات جديدة ونتائج عينات 364 جميعها سلبية.. والية جديدة للتعامل مع المرضي

غزة / سما /

اعلن د. أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة ان نتائج 364 عينة جرى فحصها خلال الساعات الاخيرة من الحالات المشتبهة كانت جميعها سلبية وان لا اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال في بيان صدر عنه اليوم، ان عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 3164 كانت جيمعها سلبية باستثناء 13 إيجابية والتي شفي تسعة منها فيما لا زال اربعة مواطنين يخضعون للعلاج في مشفى العزل في رفح وحالتهم مطمئة.

وأكد القدرة وجود نقص في مواد فحص فيروس كورونا.

واوضح ان الصحة مع الجهات الحكومية تتابع الحالة الصحية ل 2040 مواطن موزعين على ثلاثنين مركزا ما بين مدارس وفنادق ومشافي ومراكز مخصصة للحجر الصحي شمال وجنوب القطاع.

وأشار الى ان الصحة اتخذت الية جديدة للتعامل مع المرضي واهمها عمل الفحص في اليوم الرابع من تاريخ الحجر وفي حالة كونها موجبة تحول لمشفى العزل الصحي برفح على ان يتم اعادة الفحص في اليوم العشرين من بداية الحجر ومن ثم يتم اخراج المحجورين اذا كانت النتائج سلبية مع التوصية بالحجر المنزلي.

وأقرت الصحة وضع كلمة محجور على ملف الحالات التي تخضع للحجر وتحتاج لرعاية صحية داخل المشافي.