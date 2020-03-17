جالياتنا الفلسطينية تسجل: 808 إصابة و39 وفاة و201 حالة تعافي

رام الله / سما /

تواصل سفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم متابعة أوضاع أبناء الجاليات في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، فيما سجلت 808 إصابات و39 وفاة 201 حالة تعافي بين أبناء الجاليات حول العالم

النمسا: لا إصابات جديدة وكل الحالات السابقة تماثلت للشفاء

تتابع بعثة دولة فلسطين لدى النمسا اوضاع الجالية حيث لم تسجل اصابات جديدة، واقتصر العدد الاجمالي للفلسطينيين الذين اصيبوا بالفيروس على 3 حالات، وجميعها تماثلت للشفاء.

كردستان: لا إصابات في صفوف الفلسطينيين

تتابع القنصلية العامة لدولة فلسطين لدى كردستان العراق اوضاع ابناء الجالية والطلبة، حيث لم تسجل اية اصابة في صفوفهم. كما تم توزيع الدفعة الثانية من السلة الغذائية (10 سلة غذائية بوزن 25 كغم)، على المحتاجين من أبناء الجالية، ووفرت علاجا للقلب والضغط لمدة شهر، لرب أسرة نازحة من سوريا، وبخاخ ربو عدد (6) لمدة شهر، لأحد أبناء الجالية.

تونس: لم تسجل أي إصابة بين أبناء الجالية

وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية أوضاع الطلبة والجالية الفلسطينية، كما وضعت خطة عمل لشهر رمضان المبارك، حيث مازالت خلية الأزمة تتلقى كميات من المواد الغذائية من قبل عدد من جمعيات المجتمع المدني التونسي وعدد من أبناء الجالية وكوادر فتح في تونس.

ولم تسجل أي إصابة بالفيروس بين أبناء الجالية.

بيلاروسيا: حالة واحدة يشتبه بإصابتها بالفيروس

تتواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية بيلاروسيا بشكل مستمر مع الطلبة الفلسطينيين في جميع المدن والجامعات البيلاروسية للاطمئنان عليهم، ومعرفة احتياجاتهم، حيث وفرت مستلزمات وقائية مثل الكمامات والكفوف ومواد التعقيم ووزعتها على الطلبة.

وتابعت السفارة وضع أحد الطلبة الفلسطينيين الذي كان في المستشفى كونه مخالطا لمخالط مريض، وتواصلت معه ومع الاطباء بشكل يومي ووفرت له احتياجاته الغذائية حتى تماثل الى الشفاء وعاد الى منزله.

وبينت أن هناك شخصا واحدا مشتبه بتعرضه لفيروس كورونا يتلقى العلاج في المنزل ووضعه بتحسن.

عُمان: سفارتنا تدعو للالتزام بتعليمات الجهات الرسمية العمانية

عممت سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان الشقيقة على جميع الطلبة وابناء الجالية بصرورة الالتزام بالتعليمات، وتقييد الحركة في اضيق نطاق ممكن وللضرورات فقط حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

بولندا: سفارتنا على تواصل مع جميع أبناء الجالية والطلبة

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى بولندا أوضاع الطلبة الفلسطينيين، وتفاعلت مع كافة القضايا المطروحة، وقدمت المساعدة لطالب واحد، وتابعت عددا من القضايا المتعلقة بإقامات الطلاب. علماً بأن القرار الرسمي البولندي باعتبار الاقامات الحالية شرعية الى حين تجاوز الازمة.

كما تابعت قضية احتجاز مواطن فلسطيني مقدسي مقيم في ألمانيا على الحدود البولندية الألمانية، بعد دخوله بولندا بهدف نقل بضاعة، وسيتم إخلاء سبيله، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المكسيك: مفوضية فلسطين تتابع أوضاع 3 مواطنين عالقين

افادت مفوضية فلسطين لدى المكسيك انها تابعت اوضاع 3 مواطنين فلسطينيين في الولايات المتحدة الامريكية يطلبون المساعدة للعودة الى الوطن، وقامت السفارة بوضعهم في صورة صعوبات العودة بالوقت الحالي بسبب اغلاق المجالات الجوية والمطارات والمعابر الحدودية، ونصحتهم بالالتزام بالإرشادات والاجراءات المتخذة في امريكا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، واكدت ضرورة الاتصال بالسفارة في حال تعرضهم لأي طارئ.

السودان: سفارتنا تتابع حالة مواطن موجود بالحجر الصحي

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان الشقيقة اوضاع ابناء الجالية والطلبة، وتفيد بأن أحد ابناء الجالية قد تم احتجازه بمركز الحجر الصحي المركزي كحالة اشتباه، وعلى الفور تواصلت السفارة معه وتقوم بمتابعة حالته الصحية لحين ظهور النتيجة.

كما صرفت السفارة راتب الطلبة العسكريين في الخرطوم وعددهم 9، كسلفة، ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم قبل فرض الحظر الشامل. كما تسعى لتأمين 80 طردا غذائيا لتوزيعه على العائلات والطلاب المحتاجين.

إيطاليا: لا إصابات جديدة في صفوف أبناء الجالية أو الأطباء

وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى ايطاليا اوضاع الجالية والطلبة والاطباء العاملين في المستشفيات الايطالية للاطمئنان على صحتهم والوقوف على احتياجاتهم، وقدمت المساعدة والعون الى 76 حالة، وتنظر في طلبات احتياج جديدة من خلال لجنة الطوارئ لتغطيتها من صندوق التبرعات الذي انشئ لهذا الغرض.

وأفادت السفارة أن عدد الطلبة وابناء الجالية العالقين في ايطاليا والذين يرغبون بالعودة الى ارض الوطن بلغ 20 حالة. وأكدت انه لم يتم تسجيل اية اصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة والاطباء ليبقى عدد المصابين الفلسطينيين 17 حالة، تماثل للشفاء منها 8 حالات، وحالة وفاة واحدة.

نيجيريا: سفارتنا تنشئ صندوقا لمساعدة المحتاجين ولا إصابات بكورونا

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى نيجيريا متابعة اوضاع الجالية في كافة الولايات النيجيرية، وقامت بعمل مجموعة للتواصل ما بين السفارة وابناء الجالية، وانشأت صندوقا لمساعدة المحتاجين. وأكدت انه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوف الجالية.

سريلانكا: سفارتنا تتابع أوضاع مواطن معتقل وتقدم العلاج له

وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى سريلانكا اوضاع جاليتنا باستمرار، وتابعت اوضاع مواطن فلسطيني معتقل هناك، ووفرت مستلزمات خاصة بعلاجه ودفعت عنه تكاليف المحامي والغرامة المالية، وتعمل مع الجهات المختصة للمساعدة في ايجاد مكان لسفره خاصة في ظل وضعه الصحي الصعب، كما تتابع مع السلطات السريلانكية المختصة قضية اخلاء سبيله مراعاة لمرضه.

روسيا: طبيب فلسطيني مصاب بكورونا

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة، من خلال رؤساء الجالية وجمعياتها والاتحاد العام لطلبة فلسطين في إطار لجنة الطوارئ، وتقوم بمواصلة العمل على إعداد قائمة بالمحتاجين لإيصال معونات غذائية، وقد تم البدء في هذا الأمر في مدينة سان بطرسبورغ وضواحيها والشمال الغربي لروسيا الاتحادية، عبر تشكيل لجان للحالات الانسانية وإطلاق حملات تبرعات.

وبينت أن طبيب اسنان فلسطيني في سان بطرسبورغ مصاب بفيروس كورونا وهو في حالة تلقي العلاج، وتقوم السفارة بالتواصل مع طبيب فلسطيني آخر يعمل في المستشفى نفسه لمتابعة حالته، كما تواصلت مع ذويه في الوطن لطمأنتهم على حالته الصحية.

ويواصل سبعة من أبنائنا الحجر الصحي لاحتكاكهم مع حالة مشكوك في أنها مصابة.

وأفادت السفارة أن أبناء جاليتنا وطلابنا ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الروسية، وعلى أعلى درجات المسؤولية والحرص على معايير الوقاية والسلامة.

ماليزيا: لا إصابات في صفوف الطلبة وأبناء الجالية

وتواصل خلية الازمة في سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا متابعة أوضاع الجالية والطلبة والمقيمين وهم جميعا بخير ولا يوجد أي إصابات بينهم.

وتواصلت السفارة مع مراكز الهجرة واستفسرت عن وضع المعتقل الفلسطيني "المضرب عن الطعام" في مركز هجرة ملاكا حيث يواصل إضرابه لكنه بخير.

أما المعتقل الثاني فهو موجود في مركز هجرة مطار? كوالالمبور، ولم يسمح له بعد بالتواصل مع ذويه هاتفيا. ووزعت السفارة ثلاث سلال غذائية ومساعدات نقدية على ثلاثة مستفيدين من العائلات.

وبينت أن الحكومة الماليزية ستعلن عن تأجيل الامتحانات للطلبة لوقت لاحق، كما ستؤجل فتح أبواب التسجيل للطلبة الجدد في الجامعات إلى ما بعد صدور النتائج، وعلى الأغلب سيتم تحديد الامتحانات في الربع الأول من العام الدراسي 2021، مع الاستمرار في تقديم الدروس الكترونيا.

تايلند: سفارتنا تعمل لتأمين احتياجات العائلات والعالقين

تتواصل السفارة مع العائلات المحتاجة من خلال الجالية، حيث بلغ عددها حسب الاحصاء الاخير (80 عائلة) و(40 أعزبا)، وتحاول إيصال المساعدات لهم.

النرويج: عدد المصابين من أبناء الجالية يستقر عند 6

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى مملكة النرويج أوضاع الجالية والطلبة، ولم يتم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوفهم، ليبقى عدد الاصابات 6.

ايسلندا: السفارة تتابع وضع طالب عالق أنهى دراسته

وتتابع سفارة دولة فلسطين أوضاع طلبتنا في ايسلندا، حيث يوجد طالب انتهت فترة دراسته، وبسب الإغلاق لا يستطيع العودة الى الوطن، وتقوم السفارة بمساعدته ماليا وتأمين التأشيرة له.

الولايات المتحدة: 543 إصابة في صفوف الفلسطينيين بعد تسجيل 3 إصابات جديدة

ويتابع فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية من خلال مكاتب خدمات الجالية الفلسطينية في جميع الولايات، نتيجة إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن وحظر عمله.

وارتفعت وتيرة الإصابات في صفوف ابناء الجالية ليصل العدد 543 إصابة، بعد تسجيل ثلاث اصابات جديدة في كل من ولايتي شيكاغو وإلينوي، وعدد الوفيات 29 حالة وفاة.

ويقوم صندوق الإغاثة الفلسطيني ومقره في ولاية فيلادلفيا ونظراً للظروف الطارئة بحملة ثالثة لمساعدة 2500 عائلة جديدة، وقد وصل اليوم جزء من الطرود الغذائية وتم تجهيزها وإيصالها للبيوت في منطقة أريحا والأغوار، على أن يتم التوزيع في محافظة نابلس والمضارب البدوية غدا.

وتوفي أحد المواطنين الفلسطينيين في مدينة انطاليا التركية، والذي وصل تركيا مبتعثا من وزارة الصحة لزراعة الكبد. واجريت له العملية بتاريخ 17/3/2020 وكانت ناجحة بمتبرع من اقربائه، لكنهم لم يتمكنوا من العودة الى ارض الوطن لإغلاق المطارات، وانتكس وضعه الصحي قبل 3 ايام وتوفي يوم 15/4/2020، ودفن في مدينة انطاليا بسبب عدم امكانية نقل جثمانه بسبب الاغلاق.