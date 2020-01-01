وزيرة الصحة : 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات تعافي في فلسطين

رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن تسجيل 12 إصابة جديدة في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، بواقع 6 من العمّال في داخل الخط الأخضر، و6 مخالطين بينهم طفلين، في محافظات القدس، ورام الله والبيرة، والخليل، وجنين، وتحديداً من قطنة وكفر عقب في القدس، ويطا في الخليل، وخربثا المصباح وبيت لقيا في رام الله، وكفر راعي في جنين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 307، يضاف إليهم 95 إصابة من القدس وفق مصادر محلية.

كما أشارت الكيلة إلى تعافي 8 حالات، حيث من المقرر مغادرتهم اليوم، من مراكز الحجر الصحي في مستشفى هوغو شافير بترسمعيا، وفندق الكرمل في رام الله، وأن حالات المصابين جميعهم مستقرة.